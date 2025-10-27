به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، روز دوشنبه اعلام کرد که سیا در حال آمادهسازی یک عملیات «پرچم دروغین» است که طی آن، حملهای ساختگی به یک کشتی نظامی آمریکا که در اسکله پهلو گرفته، صورت خواهد گرفت و سپس این اقدام به ونزوئلا نسبت داده میشود.
هشدار رسمی به دولت ترینیداد و توباگو
وزیر خارجه ونزوئلا تأکید کرد که دولت کاراکاس اطلاعات مربوط به این طرح ساختگی را به دولت ترینیداد و توباگو منتقل کرده است. وی هدف از این سناریو را مشروع جلوهدادن اقدامات تهاجمی آمریکا علیه ونزوئلا عنوان کرد.
شناسایی شبکه مرتبط با سیا در خاک ونزوئلا
پینتو همچنین از شناسایی یک «شبکه جنایی تأمینشده از سوی سیا» در داخل خاک ونزوئلا خبر داد که با این عملیات پنهان مرتبط بوده و روند انهدام آن آغاز شده است.
افزایش تنشها در منطقه
این هشدار در حالی مطرح میشود که طی روزهای اخیر، رسانههای بینالمللی از افزایش تحرکات نظامی آمریکا در اطراف ونزوئلا و تشدید تنشها در منطقه خبر دادهاند. مقامات ونزوئلایی این تحرکات را بخشی از یک سناریوی فشار و تهدید علیه حاکمیت ملی خود میدانند.
