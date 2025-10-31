به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه‌ای آمریکایی از جمله وبگاه آکسیوس فاش کردند که ایالات متحده روز چهارشنبه، از طریق میانجی‌گران مصری و قطری، پیشنهادی رسمی به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، نیروهای حماس باید از مناطق شرقی خط زرد در نوار غزه که تحت کنترل نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد، خارج شوند و به مناطق تحت کنترل خود بازگردند.

هدف اعلام‌شده این طرح، «تثبیت آتش‌بس» و «تسهیل خروج مبارزان حماس» از مناطقی است که رژیم صهیونیستی مدعی کنترل نظامی آن‌هاست. واشنگتن برای اجرای این طرح، مهلتی ۲۴ ساعته تعیین کرده بود که تا ساعت ۸ شب پنج‌شنبه به وقت محلی ادامه داشت.

پاسخ مقاومت؛ عدم خروج

با پایان مهلت تعیین‌شده، منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که هیچ‌یک از نیروهای حماس از مناطق مورد نظر خارج نشده‌اند. به گفته یک افسر ارشد ارتش اسرائیل، ده‌ها نیروی مقاومت همچنان در تونل‌های زیرزمینی در شهرهای خان‌یونس و رفح حضور دارند و عملیات پاکسازی این مناطق ادامه دارد.

این افسر افزود: «با نزدیک شدن نیروهای ما به دهانه‌های تونل، مبارزان حماس از مخفی‌گاه‌ها خارج شده و به مقابله می‌پردازند که همین امر موجب تشدید درگیری‌ها شده است.»

مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که در صورت عدم خروج نیروهای مقاومت، رژیم صهیونیستی مجاز خواهد بود حملات خود را به مناطق شرقی خط زرد از سر بگیرد. این در حالی است که حماس ضمن رد هرگونه دخالت در نقض آتش‌بس، اعلام کرده که ارتباط خود را با برخی از نیروهای باقی‌مانده در مناطق اشغالی از دست داده و هیچ دستور حمله‌ای صادر نکرده است.

تحلیل مقاومت؛ پیشنهاد آمریکا تله‌ای برای تضعیف حماس

تحلیلگران مقاومت معتقدند که پیشنهاد آمریکا نه‌تنها در راستای تثبیت آتش‌بس نیست، بلکه تلاشی برای تضعیف حضور میدانی حماس در نوار غزه و فراهم‌سازی زمینه حملات گسترده‌تر رژیم صهیونیستی است. عقب‌نشینی از مناطق اشغالی، به‌معنای واگذاری نیمی از غزه به اشغالگران و حذف مقاومت از صحنه میدانی خواهد بود.

در همین راستا، منابع نزدیک به مقاومت تأکید کرده‌اند که حماس با هوشیاری کامل، از پذیرش این طرح خودداری کرده و بر ادامه حضور در مناطق استراتژیک و مقابله با تجاوزات صهیونیستی پافشاری کرده است.

طرح پیشنهادی آمریکا، بخشی از پروژه گسترده‌تری است که با هدف خلع سلاح مقاومت، تثبیت اشغالگری، و تحمیل ساختار امنیتی مورد نظر واشنگتن و تل‌آویو بر غزه طراحی شده است. این طرح‌ها با حمایت برخی دولت‌های عربی و فشارهای بین‌المللی دنبال می‌شوند، اما با مقاومت مردمی و ایستادگی گروه‌های جهادی مواجه‌اند.

جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله لبنان، و سایر اعضای محور مقاومت، بارها تأکید کرده‌اند که امنیت و آزادی فلسطین تنها از مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران ممکن است، نه از طریق طرح‌های تحمیلی و توافقات مشکوک.

