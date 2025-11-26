به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، شهید هیثم علی الطباطبائی (السید أبو علی) فرمانده برجسته نظامی حزبالله در حمله هوایی اخیر دشمن صهیونی به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. این حمله که منطقه حارة حریک را هدف قرار داد، بخشی از سیاست ترورهای سازمانیافته رژیم صهیونیستی علیه رهبران مقاومت است؛ سیاستی که نتوانسته اراده نیروهای مقاومت را تضعیف کند و حتی بر عزم آنان برای ادامه مسیر افزوده است.
حزبالله در بیانیه رسمی خود با اعلام خبر شهادت این فرمانده بزرگ، تأکید کرد که الطبطبائی در راه دفاع از لبنان و ملت خود به کمال فداکاری رسید. چند ساعت پیش از این بیانیه، ارتش رژیم صهیونیستی نیز با اعتراف به اجرای این ترور، شهید الطبطبائی را یکی از «مهمترین فرماندهان» حزبالله توصیف کرده بود؛ اعترافی که خود گویای میزان اثرگذاری و نقش راهبردی این شهید در ساختار مقاومت است.
این حمله جنایتکارانه علاوه بر ترور این فرمانده برجسته، به شهادت پنج شهروند بیگناه و زخمی شدن ۲۸ نفر انجامید و بار دیگر ماهیت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ضرورت تقویت خط مقاومت برای دفاع از لبنان و منطقه را برجسته ساخت.
در پی این جنایت رژیم صهیونی، دکتر احمد علوان، رئیس حزب الوفاء لبنان و پژوهشگر لبنانی در گفتوگو با خبرگزاری ابنا به ابعاد و تأثیرات این ترور پرداخت:
حزبالله بر پایه کار گروهی و سیستماتیک استوار است
دکتر احمد علوان گفت: دشمن گمان میکند که با ترور فرماندهان نظامی میتواند حرکت مقاومت را به تأخیر بیندازد یا توانمندیهای آن را تضعیف کند. اما مقاومت بر اساس ساختاری جمعی و منسجم بنا شده و جایگزین فرماندهان بهصورت کاملاً برنامهریزیشده وجود دارد. به همین دلیل نیز میبینیم که حزبالله توانسته در مدت کوتاهی ساختار و توان نظامی خود را بازسازی کند، زیرا این توان بر پایه کار گروهی و سیستماتیک استوار است.
پاسخ حزبالله و بهترین شیوه پاسخ
رئیس حزب الوفاء لبنان اظهار داشت: از زمان توافق آتشبس و الزام به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، این مقاومت بوده که هیچگاه آن را نقض نکرده است؛ در حالی که رژیم صهیونیستی بیش از ۵ هزار بار آن را نقض کرده است.
وی افزود: مقاومت راه دیپلماسی را باز گذاشت، اما وقتی نتیجه نداد، مسیرهای دیگر را بررسی کرد و پاسخ را به زمان مناسب موکول نمود.
علوان بهترین پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی را زبان قدرت دانست و تاکید کرد: این رژیم فقط زبان آتش را میفهمد. بنابراین، پاسخ نظامی یکی از گزینههای جدی است، اما مقاومت زمان، شیوه و مکان پاسخ را خود تعیین خواهد کرد.
تأثیر ترور شهید الطباطبائی بر معادله بازدارندگی
دکتر علوان تأکید کرد: این ترور تأثیری بر معادله راهبردی بازدارندگی ندارد؛ زیرا ساختار مقاومت بهگونهای طراحی شده که هر فرماندهای جانشین آمادهای دارد که با همان توان امنیتی و نظامی جای او را پر کند.
وی افزود: در واقع چیزی به نام «جامعه بینالمللی» یا «حقوق بشر» به معنای واقعی وجود ندارد. از نظر حقوقی، وظیفه کشورها قطع روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی صدور حکم بازداشت برای رژیم متجاوز است. اما در این زمانه آلوده و تحت سلطه صهیونیسم و آمریکا، این سازوکارها عملاً فلج شدهاند و «فریادرسی نیست».
این کارشناس لبنانی، آمریکا را عامل اصلی بیثباتی جهانی دانست و گفت: تا زمانی که آمریکا، کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی در مدار این سلطه حرکت میکنند، کسی نمیتواند برخلاف اراده آمریکا، چه در سیاست و چه در مسائل نظامی، قدم بردارد.
تأثیر ترور بر ساختار داخلی حزبالله
رئیس حزب الوفاء لبنان تصریح کرد: از لحاظ نظامی، این ترور هیچ خللی ایجاد نمیکند؛ زیرا کار مقاومت یک فعالیت جمعی و ادامهدار است و هزاران رزمنده در همین مسیر آموزش دیدهاند.
وی تاکید کرد: قطعاً برای هر فرماندهای جانشین مشخص وجود دارد، بهویژه در شرایط جنگی این موضوع از پیش در نظر گرفته نشده است.
وظیفه دولت لبنان و خطاب بزرگ خلع سلاح مقاومت
دکتر احمد علوان گفت: دولت لبنان در عمل کاری جز پیگیری دیپلماتیک نمیتواند انجام دهد، در حالی که این راهکار نیز نتیجهبخش نبوده است. ارتش لبنان هم به دلیل نداشتن سلاح کافی و چون آمریکا اجازه تجهیز واقعی به ارتش لبنان را نمیدهد، قادر به دفاع از کشور نیست.
این کارشناس مسائل استراتژیک تاکید کرد: طرح خلع سلاح مقاومت خطایی بزرگ است. دولت باید بهجای این طرح، رژیم صهیونیستی را برای خروج از خاک لبنان، آزادی اسرا و توقف تجاوزات تحت فشار قرار دهد. رئیسجمهور لبنان تلاش میکند کشور را از جنگ دور نگه دارد، اما رژیم صهیونیستی هیچ فرصتی برای حل سیاسی باقی نگذاشته است. این رژیم اساساً صلح و مذاکره را نمیخواهد و بهدنبال تحقق رؤیای توسعهطلبانه «اسرائیل بزرگ» است.
وی در پایان گفت: در واقع، رژیم صهیونیستی با ضربهزدن به دوره ریاستجمهوری لبنان میخواهد بگوید لبنان و رئیس آن به عهدهای خود پایبند نیستند تا این امر را بهانهای برای دخالت نظامی و تداوم بیثباتی در لبنان قرار دهد.
