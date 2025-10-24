به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور ۷۹ ساله ایالات متحده آمریکا، در مصاحبهای با مجله تایم ادعا کرد حملات رژیم صهیونیستی علیه حزبالله لبنان، از جمله انفجار بمبهای کار گذاشته شده در پیجرهای ارتباطی، با نظارت و مشورت او انجام شدهاند؛ این در حالی است که در زمان اجرای این حملات، ترامپ رئیسجمهور آمریکا نبوده و جو بایدن در این سمت قرار داشته است.
ادعای دخالت در حملات سپتامبر ۲۰۲۴
ترامپ در این مصاحبه گفت که در زمان اجرای حملات، به عنوان نامزد انتخاباتی حزب جمهوریخواه مشغول تبلیغات بوده و با وجود آنکه در قدرت نبوده، از عملیات محرمانه رژیم صهیونیستی علیه حزبالله حمایت کرده است. وی اظهار داشت: «میدانید همه این حملات اسرائیل از جمله با پیجرها و چیزهای دیگر تحت نظر من انجام شدند».
جزئیات حملات انفجاری به تجهیزات ارتباطی حزبالله
در تاریخهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، هزاران دستگاه پیجر ارتباطی مورد استفاده نیروهای حزبالله لبنان به طور همزمان منفجر شدند. یک روز بعد نیز دستگاههای ارتباطی دیگر از جمله بیسیمها هدف انفجار قرار گرفتند. قدرت این انفجارها با نارنجکهای دستی مقایسه شد و به شهادت یا زخمی شدن دهها نفر از جمله چند کودک انجامید. دو ماه پس از این حملات، رژیم صهیونیستی مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
واکنش کاخ سفید به ادعاهای ترامپ
در پی انتشار این اظهارات، کاخ سفید تلاش کرد تا موضعگیری روشنی ارائه دهد. ابتدا یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ دو رویداد مختلف را با یکدیگر اشتباه گرفته و قصدش اشاره به حمله سپتامبر ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی به دوحه قطر برای هدف قرار دادن نشست مقامهای حماس بوده است.
اما کمی بعد، استیون چئونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در بیانیهای گفت که ترامپ واقعاً از حملات علیه حزبالله لبنان حمایت کرده است. وی به روزنامه دیلی بیست گفت: «عبارت تحت نظر را میتوان به معنی حمایت و تأیید نیز تعریف کرد. ترامپ از این اقدام حمایت کرده است».
واکنش رسانهها و تحلیلگران به اظهارات ترامپ
رسانههای آمریکایی این اظهارات را «ادعایی عجیب و غریب» توصیف کرده و آن را گاف دیگری از سوی ترامپ دانستند که سلامت ذهنی او را زیر سؤال برده است. دکتر جان گارتنر، روانشناس آمریکایی، در گفتوگو با دیلی بیست اظهار داشت که ترامپ اخیراً در سخنرانیهایش نشانههایی از سردرگمی و لغزش در به یادآوری نشان داده و اینها میتوانند علائم «وخامت شناختی شدید» باشند.
