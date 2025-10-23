به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الجزایر خود را برای استقبال از بازدیدکنندگان بیست‌وهشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب آماده می‌کند، رویدادی که از ۲۹ اکتبر(۷ آبان) تا ۸ نوامبر(۱۷ آبان) برگزار خواهد شد و در آن ۱۲۵۵ ناشر از ۴۹ کشور حضور خواهند داشت.

«محمد اِقرب» مدیر این نمایشگاه، در نشست خبری اعلام کرد که این دوره با شعار «کتاب، تلاقی فرهنگ‌ها» در کاخ نمایشگاه‌های «صنوبر دریایی» و در فضایی به وسعت ۲۳ هزار متر مربع برگزار می‌شود.

به گفته او، در این دوره بیش از ۲۴۰ هزار عنوان کتاب در دسترس بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت. کشور موریتانی نیز به‌عنوان مهمان ویژه انتخاب شده است؛ اقدامی که به‌گفته مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب الجزایر، بازتاب‌دهنده عمق روابط فرهنگی میان دو کشور و بیانگر جایگاه ممتاز موریتانی به‌عنوان سرزمینی سرشار از تاریخ و خلاقیت است.

برنامه فرهنگی این دوره شامل ۵۵ نشست و رویداد با مشارکت حدود ۲۵۰ نویسنده و اندیشمند از الجزایر، کشورهای آفریقایی و سایر مناطق جهان است.

در این نمایشگاه از «رشید بوجدرة» نویسنده برجسته الجزایری، به مناسبت شصتمین سال فعالیت ادبی‌اش تجلیل خواهد شد؛ همچنین نام «عبدالحمید بن هدوقه» (۱۹۲۵–۱۹۹۶) نویسنده فقید الجزایری به مناسبت صدمین سال تولدش گرامی داشته می‌شود.

افزون بر این، صدمین سال تولد «فرانتس فانون» پزشک و متفکر فرانسوی (۱۹۲۵–۱۹۶۱)، نیز مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

در حاشیه نمایشگاه، همایش بین‌المللی «الجزایر در تمدن بشری» روز چهارم نوامبر(۱۳ آبان) برگزار خواهد شد.

