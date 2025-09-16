به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا - این تجمع با حضور جمعی از مردم ونزوئلا برگزار شد و شرکتکنندگان با پلاکاردها و سخنرانیهای خود، همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دادند.
برگزارکنندگان ضمن محکوم کردن نسلکشی در فلسطین، به شدت سیاستها و تهدیدهای دولت دونالد ترامپ درباره احتمال دخالت در خاک ونزوئلا را رد کردند.
شرکتکنندگان تأکید کردند که اقدامات میدانی و خیابانی در حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داشت و ارزشهای انسانی و همبستگی مردم ونزوئلا را برجسته کردند.
این رویداد بخشی از تلاشهای مستمر مردم ونزوئلا برای آگاهسازی درباره وضعیت بحرانی غزه و دفاع از حقوق ملتها و حاکمیت ملی آنها است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما