تجمع مردم ونزوئلا در حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت نسل‌کشی در غزه

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۱
تجمع مردم ونزوئلا در حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت نسل‌کشی در غزه

در ایالت وارگاس ونزوئلا، گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی، با حمایت «پلتفرم همبستگی با آرمان فلسطین»، روز شنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ گرد هم آمدند تا ضمن محکوم کردن نسل‌کشی در غزه، اعتراض خود را نسبت به سیاست‌ها و تهدیدهای دولت آمریکا علیه کشورشان اعلام کنند و بر حق حاکمیت ملی ونزوئلا تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا - این تجمع با حضور جمعی از مردم ونزوئلا برگزار شد و شرکت‌کنندگان با پلاکاردها و سخنرانی‌های خود، همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان دادند.

برگزارکنندگان ضمن محکوم کردن نسل‌کشی در فلسطین، به شدت سیاست‌ها و تهدیدهای دولت دونالد ترامپ درباره احتمال دخالت در خاک ونزوئلا را رد کردند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که اقدامات میدانی و خیابانی در حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داشت و ارزش‌های انسانی و همبستگی مردم ونزوئلا را برجسته کردند.

این رویداد بخشی از تلاش‌های مستمر مردم ونزوئلا برای آگاه‌سازی درباره وضعیت بحرانی غزه و دفاع از حقوق ملت‌ها و حاکمیت ملی آن‌ها است.

