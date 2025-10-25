  1. صفحه اصلی
عنایتی: دو ماه آینده، دوره‌ای پرتحرک در روابط تهران–ریاض خواهد بود

۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۰
سفیر ایران در عربستان سعودی از تحرکات دیپلماتیک گسترده در دو ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که دست‌کم سه وزیر ایرانی در نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در ریاض شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی، روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز فصل تازه‌ای در روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض خبر داد. وی نوشت: «دو ماه پیش رو، شاهد روزهای پرتحرکی در مسیر تهران–ریاض است.» 

حضور وزرای ایرانی در نشست‌های چندجانبه

عنایتی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو، اعلام کرد که دست‌کم سه وزیر ایرانی در نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که در ریاض برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت. وی افزود: «اجلاس وزرای بهداشت، نشست گردشگری سازمان ملل، بازی‌های کشورهای اسلامی، نشست یونیدو و دیگر نشست‌های چندجانبه، فرصت‌هایی برای گفت‌وگوهای دوجانبه نیز فراهم می‌کنند.»

تقویت دیپلماسی منطقه‌ای

این تحرکات دیپلماتیک در ادامه روند احیای روابط ایران و عربستان پس از توافق سال ۲۰۲۳ برای ازسرگیری روابط رسمی صورت می‌گیرد. حضور فعال مقامات ایرانی در نشست‌های رسمی عربستان، نشانه‌ای از تداوم این روند و تمایل متقابل برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای تلقی می‌شود.

