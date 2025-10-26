به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تیمور شرقی روز یکشنبه در جریان نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) که در پایتخت مالزی، کوالالامپور برگزار شد، بهطور رسمی به این اتحادیه منطقهای پیوست و به یازدهمین عضو آن تبدیل شد. این عضویت نتیجه تلاشهای ۱۴ ساله این کشور برای تحقق معیارهای عضویت در آسهآن است.
حضور نخستوزیر تیمور شرقی در مراسم امضای عضویت
زانانا جوسماو، نخستوزیر تیمور شرقی، در این نشست در کنار رهبران کشورهای عضو آسهآن حضور یافت و در مراسم امضای سند عضویت شرکت کرد. این اقدام تحقق رؤیایی است که رهبران سیاسی این کشور از حدود نیم قرن پیش، زمانی که تیمور شرقی تحت استعمار پرتغال قرار داشت، در سر داشتند.
کشوری کوچک با امیدهای بزرگ اقتصادی
تیمور شرقی با جمعیتی حدود ۱.۴ میلیون نفر، یکی از کوچکترین و فقیرترین کشورهای قاره آسیا بهشمار میرود. اقتصاد این کشور تنها حدود دو میلیارد دلار ارزش دارد که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آسهآن به میزان ۳.۸ تریلیون دلار، سهمی بسیار ناچیز محسوب میشود. با این حال، تیمور شرقی امیدوار است با پیوستن به این اتحادیه، بتواند اقتصاد نوپای خود را در ساختار منطقهای ادغام کرده و از فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری بهرهمند شود.
پیوستن نمادین؛ دستاوردی برای رهبران تیمور شرقی
اگرچه انتظار نمیرود عضویت تیمور شرقی تغییرات بنیادینی در ساختار آسهآن ایجاد کند، اما این اقدام بهعنوان یک پیروزی نمادین برای رئیسجمهور خوزه راموس هورتا و نخستوزیر زانانا جوسماو تلقی میشود. در مراسم افتتاحیه نشست، پرچم تیمور شرقی در کنار پرچم کشورهای عضو برافراشته شد و با استقبال گرم و تشویق رهبران حاضر همراه بود. جوسماو این لحظه را «تاریخی» برای کشورش توصیف کرد و گفت: «این عضویت فرصتهای عظیمی برای تجارت و سرمایهگذاری فراهم میکند. برای ملت ما، این نهتنها تحقق یک رؤیاست، بلکه تأییدی قوی بر مسیرمان است.»
تیمور شرقی؛ عضو جدید با رویکردی متعادل در آسهآن
خوزه راموس هورتا، رئیسجمهور ۷۵ ساله تیمور شرقی، در مصاحبهای با شبکه خبری «سیاناِی» در سپتامبر گذشته، تأکید کرده بود که کشورش در تلاش است تا ثبات خود را حفظ کرده و بار اضافی بر دوش آسهآن نگذارد. وی همچنین افزود که تیمور شرقی میتواند تجربیات خود را در زمینه مدیریت منازعات مرزی و مسائل مربوط به دریای چین جنوبی در اختیار اتحادیه قرار دهد.
