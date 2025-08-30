به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک دانشآموز ۱۹ ساله مسلمان به نام گادالا، در نیوجرسی از معلم خود به دلیل آزار و تمسخر مکرر نسبت به پیشینه مصری، اعتقادات اسلامی و رنگ پوستش شکایت کرد.
در متن این شکایت آمده است که این معلم، یعنی دیبونیس، شده در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ بارها به این دانشآموز مصریتبار اظهارات توهینآمیز داشته است.
دیبونیس در ماه رمضان بارها روزهداری این دانشآموز او را مسخره کرده و حتی او را به نوشیدن الکل ترغیب کرده است. این معلم همچنین وضعیت ظاهری او را به سخره گرفته و شرط استفاده از سرویس بهداشتی را نوشتن مقالهای سهصفحهای درباره چاقی دانسته است!
شکایت گادالا تأکید میکند این رفتارها موجب اضطراب، بیخوابی و تحقیر او شده و علیه دانشآموزان غیرمسلمان یا پوستروشن تکرار نشده است. دیبونیس سال گذشته بازنشسته شد و اکنون سالانه حدود ۷۰ هزار دلار حقوق بازنشستگی دریافت میکند.
