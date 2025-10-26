به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن مدارس غیردولتی ایالت نیومکزیکو اعلام کرد که «آکادمی سلام» تنها مدرسه تماموقت اسلامی این ایالت است که با ترکیب آموزش علمی پیشرفته و مبانی اعتقادی اسلامی، به دانشآموزان از دوره مهدکودک تا دبیرستان خدمات آموزشی ارائه میدهد.
این مرکز آموزشی در فضایی امن و پرورشمحور، علاوه بر دروس اصلی، آموزش قرآن، مطالعات اسلامی و زبان عربی را نیز در برنامه خود گنجانده است تا ضمن ارتقای سطح علمی، هویت فرهنگی و ارزشهای اخلاقی دانشآموزان را تقویت کند.
فداح عبدالحق منصور، مدیر این مدرسه، با تأکید بر نقش مهم آن در جامعه گفت: آکادمی سلام نیاز حیاتی خانوادههای مسلمان را برآورده میکند؛ خانوادههایی که میخواهند فرزندانشان هم در تحصیل پیشرفت کنند و هم در محیطی منطبق با باورهای دینیشان رشد یابند.
دانشآموزان این مدرسه هر سال در رقابتهای علمی و آموزشی ایالتی، از جمله نمایشگاه علوم نیومکزیکو و مسابقات املا، شرکت کرده و موفقیتهای چشمگیری کسب میکنند.
فارغالتحصیلان آکادمی سلام تاکنون وارد دانشگاههای معتبر از جمله هاروارد، امآیتی و دیگر مؤسسات طراز اول شدهاند و شماری از آنان نیز پس از پایان تحصیلات، به عنوان الگو و مربی به مدرسه بازگشتهاند.
به گفته انجمن مدارس غیردولتی، این مؤسسه با هدف پرورش رهبران آینده جامعه مسلمان، فعالیتهای فوقبرنامه متنوعی چون باشگاههای آموزشی، طرحهای رهبری و پروژههای خدمات اجتماعی را برای رشد شخصیتی و تقویت روحیه همکاری دانشآموزان برگزار میکند.
