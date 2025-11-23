رویترز: آمریکا آماده اجرای عملیات محرمانه در ونزوئلا برای سرنگونی مادورو است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در حال آماده‌سازی برای اجرای عملیات‌های محرمانه در ونزوئلا با هدف سرنگونی دولت نیکولاس مادورو است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری و به نقل از منابعی در دولت آمریکا، هنوز مشخص نیست رئیس‌جمهور آمریکا، چه زمانی دستور آغاز این عملیات‌ها را صادر خواهد کرد یا دامنه آن‌ها تا چه حد خواهد بود، اما انتظار می‌رود این اقدامات «در روزهای آینده» آغاز شود.

رویترز افزود: ایالات متحده قصد دارد فشار بر مقامات ونزوئلا را افزایش دهد. به گفته منابع، عملیات‌های محرمانه تنها بخش نخست اقدامات جدید علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا خواهد بود و همزمان امکان تلاش برای برکناری مادورو نیز در دست بررسی است.

پیش‌تر، وزیر جنگ آمریکا تأکید کرده بود که رئیس‌جمهور در پرونده ونزوئلا «شوخی ندارد» و همه گزینه‌ها روی میز است. وی افزود که هرگونه اقدام یا تشدید فشار علیه کاراکاس بر پایه «اطلاعات دقیق» و ارزیابی‌های جامع اطلاعاتی صورت خواهد گرفت.

هگست با اشاره به توانمندی‌های اطلاعاتی آمریکا گفت: «ما دقیقاً می‌دانیم چه کسانی را هدف قرار می‌دهیم، چرا آن‌ها را هدف می‌گیریم و چه چیزی در اختیار دارند. ایالات متحده توانایی ردیابی و تعقیب شبکه‌ها و تروریست‌های مواد مخدر را بهتر از هر کشور دیگری دارد.»

وی بار دیگر موضع واشنگتن در رد مشروعیت مادورو را تکرار کرد و گفت: «مادورو رهبر قانونی و منتخب ونزوئلا نیست… او به دولت پیشین دروغ گفت و وعده ترک قدرت را عملی نکرد.»

وزیر جنگ آمریکا همچنین افزود که رئیس‌جمهور ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر دست دارد و رسماً متهم است؛ موضوعی که به گفته او ابزارهای بیشتری در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهد تا گزینه‌های «جدید و قاطع» برای ترامپ در مواجهه با کاراکاس فراهم شود.

