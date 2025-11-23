لغو پروازهای ۶ شرکت هواپیمایی به ونزوئلا پس از هشدار آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شش شرکت هواپیمایی، پروازهای خود به ونزوئلا را لغو کردند. این اقدام پس از هشدار اداره هوانوردی فدرال آمریکا درباره خطرات ناشی از افزایش فعالیت‌های نظامی و در شرایطی صورت گرفت که ایالات متحده حضور نظامی خود را در منطقه کارائیب به‌طور چشمگیری گسترش داده است.

ماریسلا دی لوایزا، رئیس اتحادیه خطوط هوایی ونزوئلا، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی اسپانیایی «ایبریا»، پرتغالی «تاب»، شیلیایی «لاتام»، کلمبیایی «آویانکا»، برزیلی «گول» و ترینیدادی «کاریبیَن» پروازهای خود به ونزوئلا را بدون تعیین مدت زمان تعلیق کرده‌اند.

در مقابل، خطوط هوایی پاناما «کوپا»، اسپانیایی «ایر یوروبا» و «پلاس ألترا»، ترکیش ایرلاینز و شرکت ونزوئلایی «لیزر» همچنان به پروازهای خود ادامه می‌دهند.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا از هواپیماهای غیرنظامی خواست در آسمان ونزوئلا با احتیاط عمل کنند، زیرا وضعیت امنیتی رو به وخامت است و فعالیت‌های نظامی در داخل و اطراف ونزوئلا افزایش یافته است. این نهاد هشدار داد که تهدیدها می‌تواند در تمامی ارتفاعات خطرساز باشد؛ چه در حال پرواز، چه هنگام فرود و برخاست یا حتی روی زمین.

واشنگتن اخیراً ناو هواپیمابر، چندین کشتی جنگی و هواپیماهای رادارگریز را به منطقه کارائیب اعزام کرده و مدعی است این اقدام در چارچوب «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» انجام می‌شود. اما دولت کاراکاس بیم دارد که هدف اصلی این اقدام، تغییر نظام سیاسی در ونزوئلا باشد.

این هشدار در حالی صادر شد که تنها چند روز تا اجرایی شدن تصمیم آمریکا برای قرار دادن کارتل مواد مخدری که گفته می‌شود مادورو رهبری آن را بر عهده دارد، در فهرست گروه‌های تروریستی باقی مانده است؛ اقدامی که برخی آن را نشانه‌ای از احتمال اقدام نظامی علیه دولت ونزوئلا می‌دانند.

از اوایل سپتامبر، نیروهای آمریکایی بیش از ۲۰ قایق را که مدعی بودند حامل مواد مخدر بوده‌اند در دریای کارائیب هدف قرار داده‌اند که به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر انجامیده است. با این حال، ایالات متحده تاکنون هیچ مدرک قطعی ارائه نکرده که نشان دهد این قایق‌ها واقعاً برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شده یا تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب می‌شده‌اند. این عملیات و حضور گسترده نظامی آمریکا موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای شده است.

