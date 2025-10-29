دکتر فؤاد ایزدی: راز بقای ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، جوانان پای کار و پیوند دین با نظام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر فؤاد ایزدی، سخنران اختتامیه همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره آیتالله العظمی خامنهای»، امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه معارف اسلامی قم به تبیین جایگاه مدیریتی رهبری معظم انقلاب در تقابل با چالشهای داخلی و خارجی پرداخت. وی تأکید کرد که توانمندی یک مدیر در این است که در سختترین شرایط و با وجود اختلاف نظرهای جدی، کار خود را انجام دهد، ویژگیای که در مدیریت رهبری نظام به طور برجسته مشاهده میشود. دکتر ایزدی تصریح کرد که در سه دهه گذشته، نظام تحت مدیریت رهبری توانسته است کشور را از شرایطی که مدیران عالی اختلاف نظرهای فکری جدی با رهبری داشتند، عبور دهد و این خود نشاندهنده یک جایگاه مدیریتی ویژه است.
ایزدی با اشاره به چالشهای داخلی، به مسئله تقابل فکری و سیاسی موجود در کشور پرداخت و بیان کرد که در جمهوری اسلامی، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که یک حزب با انسجام فکری روی کار میآید، ما شرایطی داشتهایم که رئیسجمهور و وزیران از نظر فکری با رهبری اختلاف نظر داشتهاند. این نکته مهمی است که رهبری توانسته در چنین شرایط دشواری کشور را هدایت کند، زیرا بستر مدیریت در این فضا راحت نیست. وی افزود: در چنین محیطی که اطرافیان و مسئولین دیگر همراه نیستند، مدیر توانمند کسی است که در شرایط سخت بتواند کار خود را انجام دهد.
مدیریت اقتدارآفرین در میدان جنگ
دکتر ایزدی با اشاره به سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی، به موفقیت این سیاست در بازدارندگی در برابر دشمنان پرداخت. وی با استناد به اعتراف اندیشکدههای غربی، بیان کرد که آمریکا به ایران حمله نکرده است چون برآورد هزینه برای ایالات متحده به دلیل حضور و توانمندی نیروهای مقاومت، بسیار بالا محاسبه میشد.
ایزدی مدیریت جنگ ۱۲ روزه آمریکایی-اسرائیلی را شاهدی بر مدیریت تراز خواند. وی تأکید کرد که در این بحران، دو تفکری که حداقل ۳۰ سال در کشور وجود داشتند، به چالش کشیده شدند: ۱. تفکری که میگفت دوره موشک تمام شده است. ۲. تفکری که میگفت موشک میخواهیم، زیاد هم میخواهیم، بزن هم میزنیم. جنگ ۱۲ روزه نشان داد که کدام تفکر درست است؛ زیرا اگر ایران توان موشکی نداشت، تهران مورد هدف قرار میگرفت و تهران نشد.
چالش ساختارهای متضاد و حکمرانی ولایی
ایزدی در پاسخ به پرسشی درباره ساختار قانون اساسی، به وضعیت شورای عالی امنیت ملی (SNSC) اشاره کرد. وی بیان کرد که در این شورا ۱۰ نفر حق رأی دارند که ۵ نفر آنها رسماً در دولت هستند و با این وجود، این ساختار به نوعی طراحی شده که تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی و امنیتی را به نهادی سپرده است که دولت در آن نفوذ زیادی دارد.
وی در ادامه بحث ساختار حکومتی، به این نکته اشاره کرد که قانون اساسی ما با توجه به تجربه سرنگونی حکومت پادشاهی تدوین شده است و نهادهای قدرت به گونهای تعریف شدهاند که این امکان وجود ندارد که رهبری در هر مورد نظر خود را اعمال کند و این امر مدیریت را دشوارتر میسازد.
نیاز به تولید دانش در تقابل فکری
سخنران اختتامیه همایش تأکید کرد که در فضای دانشگاهی، نیاز به ایجاد دانشی وجود دارد که بتواند مباحث کلی نظم جهانی و ساختار قدرت در دنیا را تبیین کند. ایزدی به شبهات موجود در میان دانشجویان اشاره کرد و گفت: بسیاری از دانشجویان جمهوری اسلامی را با مدل لیبرال دموکراسی غربی مقایسه میکنند. وی افزود: اگرچه اکنون جنایات آمریکا و اسرائیل موجب شده است که غربگرایی تا حدی کمرنگ شود، اما هنوز برخی کشورهای اروپایی غربی الگوی فکری محسوب میشوند.
ایزدی مهمترین ابزار دشمن برای تضعیف نظام را حمله روزانه به رهبری و سکولاریزه کردن جوانان مذهبی دانست. طرح دشمن این است که قشر مذهبی نگاهش به جمهوری اسلامی مرجعیت دینی نباشد، یعنی حمایت از نظام را یک تکلیف دینی نداند. وی با نقد افرادی که در کلاسهای درس مفاهیم انقلاب (مانند اقتصاد مقاومتی) را غیرعلمی میخوانند، تأکید کرد که برای مقابله با این جنگ روایتی، باید از نقد غرب توسط اساتید غربی به عنوان سند استفاده شود.
