به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت سودان اعلام کرد که نظام سلامت در شهر الفاشر واقع در ایالت دارفور بهطور عمدی مورد تخریب قرار گرفته و این اقدام، بحران انسانی در منطقه را تشدید کرده است.
محیالدین حسن، مدیر آژانس ملی امداد و فوریتهای پزشکی وابسته به وزارت بهداشت فدرال سودان، در گفتوگو با شبکه «المملکه» اظهار داشت: «الفاشر در وضعیت انسانی فاجعهباری قرار دارد که برای خروج از آن به معجزه نیاز است».
وی با اشاره به وخامت روزافزون شرایط بهداشتی و خدماتی در مناطق درگیر جنگ، تأکید کرد که نظام سلامت در شهر الفاشر بهطور عمدی تخریب شده است.
به گفته حسن، حدود ۲۸۶ مرکز درمانی در الفاشر بهطور کامل نابود شده که این امر باعث قطع کامل خدمات پزشکی برای هزاران نفر از ساکنان منطقه شده است.
وی همچنین فاش کرد که برخی سازمانهای بینالمللی امدادرسانی از ارائه خدمات در این شهر منع شدهاند، که این موضوع رنج غیرنظامیان را دوچندان کرده است.
مدیر آژانس ملی فوریتهای پزشکی سودان هشدار داد که ابعاد تخریب در بخش سلامت به حدی است که خطر فروپاشی کامل خدمات درمانی را در پی دارد. او از جامعه محلی و بینالمللی خواست تا مسئولیت خود را در قبال حفاظت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی به کمکهای بشردوستانه در مناطق درگیر جنگ در سودان ایفا کنند.
وی در پایان هشدار داد: «در صورت عدم اقدام فوری برای تأمین حمایت و کمکهای لازم، کشور با یک فاجعه انسانی قریبالوقوع مواجه خواهد شد».
