عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت وگو با محی‌الدین سالم وزیر خارجه سودان حملات اخیر و کشتار غیرنظامیان در شهر فاشر را محکوم و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سودان ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات کشورش، از حمایت‌های ایران از دولت قانونی سودان و همبستگی با مردم این کشور قدردانی کرد.

دو وزیر همچنین ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دوجانبه، بر عزم دو کشور برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

