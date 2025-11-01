  1. صفحه اصلی
در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه سودان؛

عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد

۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۶
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت وگو با محی‌الدین سالم وزیر خارجه سودان حملات اخیر و کشتار غیرنظامیان در شهر فاشر را محکوم و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت و یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه سودان ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات کشورش، از حمایت‌های ایران از دولت قانونی سودان و همبستگی با مردم این کشور قدردانی کرد.

دو وزیر همچنین ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت روابط دوجانبه، بر عزم دو کشور برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

