به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تل‌آویو روز سه‌شنبه میزبان کنفرانسی منطقه‌ای با حضور نمایندگان شماری از اقلیت‌های خاورمیانه از جمله کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها، ایزدی‌ها و آشوری‌ها بود.

هدف این نشست، تقویت گفت‌وگو و همکاری با اسرائیل در مواجهه با چالش‌های امنیتی و سیاسی این گروه‌ها در کشورهای محل سکونتشان عنوان شد.

برگزارکنندگان اعلام کردند که این رویداد در راستای ایجاد کانال‌های ارتباطی پایدار میان اقلیت‌های منطقه و اسرائیل برگزار شده و تلاش دارد چشم‌انداز مشترکی برای آینده این گروه‌ها ترسیم کند!

در این کنفرانس، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از جوامع مهاجر نیز حضور داشتند. عارف باوجانی، رئیس حزب "آزادی کردستان"، خواستار تشکیل ائتلافی برای صلح و ثبات شد و تأکید کرد که اقلیت‌ها به دنبال آینده‌ای دور از مداخلات منطقه‌ای هستند.

شیخ مروان کیوان، از رهبران دروزی استان سویداء سوریه، در سخنرانی ویدئویی، از نقش اسرائیل در حفظ وحدت جوامع تمجید کرد!

این کنفرانس توسط ادی کوهن، پژوهشگر لبنانی‌تبار در امور خاورمیانه، سازماندهی شد.

فعالانی از اروپا و ایالات متحده نیز در این نشست حضور داشتند که برخی از آنان پناهندگان سابق از کشورهای عربی بودند.

در جریان این کنفرانس، وضعیت اقلیت‌ها در منطقه مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان خواستار گسترش همکاری‌های فرهنگی و سیاسی با اسرائیل شدند!

