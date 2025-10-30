به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه جنبش مقاومت فلسطین همچنان بر تعهد خود به مفاد توافق آتشبس پای میفشارد و روند تحویل اسرای اسرائیلی طبق مفاد توافق ادامه دارد، رژیم صهیونیستی با تشدید حملات هوایی و زمینی به نوار غزه و نقض مکرر آتشبس، عملاً توافق را با چالش جدی مواجه کرده است.
طی روزهای اخیر، تجاوزهای اسرائیل به مناطق مسکونی و زیرساختی غزه بار دیگر نشان داده که تلآویو در پی تثبیت آرامش نیست، بلکه تلاش دارد با ایجاد بحرانهای مصنوعی و فرافکنی، توافق شرمالشیخ را بیاثر کند.
در همین زمینه، «ولید کیلانی»، مسئول رسانهای جنبش حماس در لبنان، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، از تلاش دشمن برای «لبنانیکردن» مسئله غزه، نقش مستقیم آمریکا در چراغ سبز دادن به این تجاوزات و تعهد کامل مقاومت به اجرای توافق و تحویل اسرای اسرائیلی سخن گفت.
هدف اسرائیل از تشدید تنش در غزه
«ولید کیلانی»، مسئول رسانهای جنبش حماس در لبنان، درباره حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مردم نوار غزه و نقض آتشبس با ادعاهای واهی چون کشته شدن یک سرباز اسرائیلی توسط نیروهای مقاومت تأکید کرد: تشدید تنش خائنانه اخیر علیه مردم فلسطین در نوار غزه، نیت دشمن صهیونیستی را برای تضعیف توافق آتشبس امضا شده در شرمالشیخ آشکار میکند.
او افزود: آنها از طریق این حملات و تجاوزها، به دنبال تحمیل واقعیتهای جدید با توسل به زور اسلحه و قدرت آتشی هستند که در روزهای اخیر به بهانههای واهی به کار گرفتهاند. آنها یک کشور فلسطینی، یک راهحل دوکشوری یا هر راهحل دیگری که به فلسطینیان حق وجود در فلسطین اشغالی را بدهد، نمیخواهند و تلاش میکنند هر چیزی را که فلسطین نامیده میشود از نقشه پاک کنند.
آمریکا شریک مستقیم جنایات علیه فلسطین
کیلانی افزود: دشمن ادعا میکند که مقاومت عملیاتی علیه آنها انجام داده است. این در حالی است که مقاومت پیش از این بیانیههای رسمی صادر کرده و مسئولیت هر عملیاتی را، چه تیراندازی و چه هر اقدام دیگری، بر عهده میگرفت. در این عملیات خاص، مقاومت بیانیهای صادر و هرگونه ارتباط با آن را رد کرد. متأسفانه، میانجی آمریکایی که در ساعات اخیر چراغ سبز را برای انجام این عملیات علیه مردم غزه نشان داده است، در این امر همدستی دارد.
وی گفت: ما همچنین اعلام میکنیم که دولت آمریکا از رژیم اشغالگر جانبداری میکند و ما آنها را شرکای کلیدی و فعال در ریختن خون کودکان، زنان و مردم فلسطین میدانیم. مواضع دولت ایالات متحده بهطور مستقیم مجوزی برای ادامه تجاوز صهیونیستی علیه غزه است و حمایت واشنگتن از دشمن در طول جنگ با تمام توان، از جمله با ارائه انواع سلاح، تأمین مالی و حتی حمایت سیاسی و دیپلماتیک، گواه این ادعاست.
ادامه شهرکسازیها و نقض توافقها در کرانه باختری
کیلانی تأکید کرد: دشمن صهیونیستی هرگز حملات خود به کرانه باختری را متوقف نکرده و به دنبال نابودی مردم فلسطین در این منطقه و گسترش شهرکسازیها است. حتی این اقدام، پیشتر دولت آمریکا را ناراضی کرد و باعث شد این کار را به تاریخ دیگری موکول کنند، اما این حملات هرگز متوقف نشده است. دشمن صهیونیستی به مناطقی که تحت کنترل و حاکمیت تشکیلات خودگردان است حمله میکند و همه توافقها، مرزها و تفاهمهای حاصلشده را نادیده میگیرد. بنابراین، ما شاهد افزایش فعالیتهای شهرکسازی هستیم.
مسئول رسانهای جنبش حماس افزود: ما همواره تأکید کردهایم که کشورهای عربی و اسلامی و همه آزادگان جهان باید در برابر این دشمن بایستند و فراتر از محکومیت صرف، بیانیهها و اعلامیهها باید دشمن را محکامه و پاسخگو کنند و در کنار مردم فلسطین بایستند تا بتوانند در سرزمین خود پایدار بمانند.
نتانیاهو به دنبال فرار از توافق و احیای سناریوی لبنانی
وی ادامه داد: دشمن صهیونیستی میخواهد از توافق طفره برود. نتانیاهو با وجود استفاده از انواع نیروها در نوار غزه، استقرار تمام تیپهای نظامی خود در آنجا و استفاده از انواع سلاحها طی دو سال گذشته نتوانست به اهداف خود دست یابد و توافق تنها زمانی حاصل شد که دولت آمریکا از طریق میانجیها مداخله و در نهایت آزادی اسرا را تضمین کرد.
او نه در از بین بردن مقاومت موفق شده است و نه توانست مردم فلسطین را ریشهکن و از نوار غزه آواره کند. نتانیاهو هنوز میخواهد به اهداف این جنگ دست یابد، زیرا جناح راست افراطی اسرائیل او را تحت فشار قرار داده و تهدید میکند که اگر مقاومت را از بین نبرد، خود را بازنده این دور از نبرد خواهد دانست. از این رو، او میخواهد از توافق فرار کرده و موانع و بهانههایی برای هدف قرار دادن نوار غزه ایجاد کند و به جنگ نسلکشی به اشکال مختلف بازگردد. بازگشت به جنگ به شکل قبلی خود، با قدرت و مقیاس نظامی آن ممکن است رخ ندهد، اما شاید اشکال دیگری به خود بگیرد و سناریوی «لبنانیکردن» مسئله در نوار غزه یا حتی خود توافق دنبال شود، همانطور که در لبنان اتفاق میافتد.
مقاومت به تعهدات خود پایبند است
کیلانی تأکید کرد: نتانیاهو به دنبال کنترل اهرمهای توافقنامه است و این چیزی است که مقاومت آن را نخواهد پذیرفت. البته ترامپ و دولت آمریکا که ضامن اصلی این توافق هستند و همانطور که در شرمالشیخ و سرزمینهای اشغالی حضور پیدا کردند، اجازه نمیدهند چنین به نظر برسد که این توافقنامه به دست نتانیاهو شکست خورده است. آنها برای تثبیت آتشبس حضور پیدا کردند تا دیگران، بهویژه دموکراتها در آمریکا، از این واقعیت که این توافق شکست خورده و به باد رفته است، سوءاستفاده نکنند. بنابراین، آنها میخواهند این توافق را برای منافع داخلی تثبیت کنند، نه به خاطر مردم فلسطین، پناهندگان فلسطینی یا مردم نوار غزه و کرانه باختری.
تحویل اسرای اسرائیلی و موانع ایجادشده توسط دشمن
وی در پایان افزود: مقاومت تا زمانی که اشغالگران به این توافق پایبند باشند، به آن پایبند است. مقاومت، ۲۰ اسیر اسرائیلی را طبق مفاد توافق تحویل داده است. با این حال، به دلیل موانع و مشکلاتی که اشغالگران ایجاد کردهاند، مانند تخریب تونلهایی که برخی از اسرا در آنها نگهداری میشدند، مشکلاتی در مورد اجساد اسرای اسرائیلی وجود دارد. برخی مناطق تغییر یافته است و همچنین رزمندههایی که همراه اسرای اسرائیلی بودهاند، محل آنها را میدانند، اما این احتمال وجود دارد که آنها نیز در حملات اسرائیل شهید شده باشند و دسترسی به آنها دشوار است. برخی مناطق برای آواربرداری و جمعآوری اجساد به تجهیزات سنگین نیاز دارند.
کیلانی تاکید کرد: دشمن همه این موانع را ایجاد میکند و روند بازگرداندن اجساد را متوقف کرده و به تأخیر میاندازد. با این حال، مقاومت متعهد به تحویل همه اجساد است و هیچ علاقهای به نگه داشتن هیچیک از آنها ندارد، زیرا به میانجیها و ضامنهای بینالمللی متعهد شده است که توافق را بهطور کامل اجرا کند.
