آواره شدن بیش از ۴۳۰ هزار سوری طی یک سال گذشته

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۴۳۰ هزار نفر در سوریه بین دسامبر ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ آواره شدهاند که اکثریت این آوارگان از اقلیتهای مذهبی دروزی و علوی هستند. این موج جدید آوارگی در پی تحولات سیاسی و امنیتی پس از سقوط حکومت بشار اسد رخ داده است.
این گزارش میافزاید که گذار دشوار سوریه به رهبری جدید که بهکل با حکومت پیشین تفاوت دارد، منجر به بروز موجهای تازهای از آوارگی شده است. این تحولات عمدتاً ناشی از اقدامات انتقامجویانه، خشونتهای فرقهای، منازعات دیرینه بر سر مالکیت زمین و همچنین ادامه اشغالگری اسرائیل در جنوب سوریه بودهاند.
درگیریهای خونین در سویداء و خشونتهای طایفهای
بزرگترین موج آوارگی در استان سویداء در جنوب سوریه رخ داده است؛ جایی که درگیریهای خونینی میان دروزیها و بادیهنشینان آغاز شد و بهسرعت با دخالت نیروهای وفادار به دولت دمشق، رنگ و بوی فرقهای به خود گرفت.
در مناطق ساحلی سوریه نیز، بهویژه در بنیاس و لاذقیه، گزارشهایی از کشتارهای جمعی با انگیزههای فرقهای منتشر شده است. این خشونتها موجب شد بسیاری از غیرنظامیان برای نجات جان خود از کشور بگریزند.
موج آوارگی تنها به سویداء و سواحل محدود نمانده و استان قنیطره را نیز دربر گرفته است. این منطقه از زمان سقوط حکومت، شاهد تجاوزات مکرر اسرائیل بوده که همراه با فشارهای شدید بر غیرنظامیان، موجب کوچ اجباری شماری از ساکنان به مناطق دیگر شده است.
