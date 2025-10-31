روایت خبرنگار صهیونیست از پیشنهاد آمریکا به حماس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «باراک راوید» خبرنگار صهیونیستِ تارنمای آمریکایی آکسیوس از پیشنهاد دولت آمریکا به حماس درباره انتقال رزمندگان خود از مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی به دیگر مناطق نوار غزه خبر داد.

این خبرنگار صهیونیست گفت که دولت ترامپ به حماس اطلاع داده است که رزمندگان خود را ظرف ۲۴ ساعت از منطقه‌ واقع در پشت «خط زرد» در نوار غزه که اکنون تحت کنترل ارتش اسرائیل است به مناطق تحت تسلط خود منتقل کند.

خبرنگار صهیونیست تارنمای آمریکایی آکسیوس افزود که هدف آمریکا از این پیشنهاد، اعمال فشار بر حماس و دادن فرصتی برای انتقال نیروهای خود بدون درگیری به سمت دیگر خط زرد بود.

این خبرنگار صهیونیست گفت که رزمندگان حماس در مناطقی مانند خان یونس و رفح در زیر زمین و در سمت اسرائیلی خط زرد حضور دارند.

خبرنگار صهیونیست تارنمای آمریکایی آکسیوس افزود که با این حال حتی یک رزمنده فلسطینی حاضر نشده است تا از سمت اسرائیلی خط زرد به سمت دیگر آن منتقل شود.

تارنمای آمریکایی آکسیوس گزارش داد که رژیم صهیونیستی پس از پایان این ضرب الاجل به اهداف وابسته به حماس در پشت خط زرد حمله خواهد کرد.

