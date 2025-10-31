  1. صفحه اصلی
هلاکت ۱۲۷ نظامی تیپ «گولانی» در جنگ غزه

۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۳
کد مطلب: 1744905
منبع: مهر
هلاکت ۱۲۷ نظامی تیپ «گولانی» در جنگ غزه

همزمان با انتشار خبرها درباره دستور رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی برای برکناری دادستان نظامی این رژیم در ارتباط با پرونده اسرای فلسطینی، هلاکت ۱۲۷ نظامی تیپ گولانی در جنگ غزه تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در اعتراف جدید به حجم بالای خسارات وارده به نظامیان رژیم صهیونیستی در طول جنگ علیه نوار غزه گزارش داد که فرمانده تیپ گولانی در ارتش اشغالگر، کشته شدن ۱۲۷ نظامی این تیپ را از آغاز این جنگ تأیید کرده است.

همچنین آمار خودکشی در بین نظامیان اشغالگر رو به افزایش است و رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند که یک پلیس سابق این رژیم پس از خودسوزی در نزدیکی خانه مسئول توانبخشی نظامیان اشغالگر، به شدت مجروح شده است.

