هلاکت ۱۲۷ نظامی تیپ «گولانی» در جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در اعتراف جدید به حجم بالای خسارات وارده به نظامیان رژیم صهیونیستی در طول جنگ علیه نوار غزه گزارش داد که فرمانده تیپ گولانی در ارتش اشغالگر، کشته شدن ۱۲۷ نظامی این تیپ را از آغاز این جنگ تأیید کرده است.

همچنین آمار خودکشی در بین نظامیان اشغالگر رو به افزایش است و رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز اعلام کردند که یک پلیس سابق این رژیم پس از خودسوزی در نزدیکی خانه مسئول توانبخشی نظامیان اشغالگر، به شدت مجروح شده است.

..............................

پایان پیام / ۳۴۸