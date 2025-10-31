به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در روزهای اخیر در شرایطی که مردم غزه در شرایط یک آتش بس شکننده و ادامه محاصره ظالمانه هستند، اخباری از جنایات شبه نظامیان وابسته به امارات و رژیم صهیونیستی در سودان از طریق رسانه‌های جهان مخابره می شود.

سودان سومین کشور بزرگ آفریقایی یکی از فقیرترین کشورهای این قاره است. سودان دارای موقعیت استراتژیک است که از یک سو در دریای سرخ دارای موقعیت قابل توجهی است، چرا که عظیم ترین بنادر و پایانه های نفتی عربستان درست مقابل سواحل سودان قرار دارد و از سوی دیگر دروازه قاره آفریقا و شاهراه این قاره محسوب می‌شود. همچنین سودان حلقه ارتباط بین چند کشور غرب آسیا و حوزه دریای مدیترانه با کشورهای عربی و آفریقایی به شمار می رود. این کشور با قرار گرفتن در بخش مرکزی و گذرگاه اصلی رود نیل از موقعیت راهبردی برخوردار است.

نیروهای واکنش سریع چه نیروهایی هستند؟

نیروهای واکنش سریع ، بعد از اتفاقات موسوم به بهار عربی در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا توسط چند کشور و در راس تمام آن‌ها امارات بازسازی و دوباره وارد میدان ایفای نقش میدانی شدند . این کشورها از جمله امارات و پشتیبان اصلی آنها آمریکا و اسراییل اهداف متعددی برای بازسازی و به کارگیری نیروهای واکنش سریع با کمترین دستمزد که مرتکب زشت ترین جنایات می شوند، دارند.

مهمترین هدف این است که اجازه داده نشود بعد از انقلاب‌ها و شبه انقلاب‌ها در کشورهای اسلامی دولت‌های قدرتمند مستقر شوند که مخالف منافع آمریکا و کشورهای عربی هم پیمانش باشند.

نیروهای شبه نظامی واکنش سریع سودان در سال ۲۰۰۳، توسط دولت این کشور برای سرکوب مخالفان اداره می‌شد و توسط دیوان بین المللی به نسل کشی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شد تا اینکه در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ ارتش سودان کنترل کشور را به دست گرفت و با کنار رفتن دولت وقت عملا نیروهای واکنش سریع تا حد زیادی از دور کنار رفتند.

نیروهای واکنش سریع به رهبری «محمد حمدان دقلو» و با حمایت رهبر میلیشیای لیبی خلیفه حفتر و با حمایت مالی و تسلیحاتی امارات از آوریل ۲۰۲۳ جبهه یک جنگ داخلی گسترده بر علیه ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح برهان رو باز کردند و از آوریل دو سال پیش تاکنون آتش جنگ شدید داخلی و بی رحمانه در سودان شعله ور شده است.

جنایات نیروهای واکنش سریع در فاشر، سودان در آستانه یک قحطی بزرگ

طرف های اصلی درگیر در این کشور در حال حاضر نیروهای ارتش سودان و شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع هستند. طبق اعلام سازمان ملل، الفاشر که محل سکونت ۱.۵ میلیون نفر، از جمله ۸۰۰ هزار آواره از دیگر شهرهای دارفور است به دلیل درگیری‌های مسلحانه‌ای که از سال ۲۰۰۳ در این منطقه در جریان است، اکنون تنها ۲۶۰ هزار نفر از جمله ۱۳۰ هزار کودک در آن گرفتار شده‌اند.

یکی از جنایت های نیروهای واکنش سریع در چند روز اخیر فاجعه شهر الفاشر بود. نیروهای واکنش سریع با عقب نشینی نیروهای ارتش وارد این شهر در شمال دارفور شدند که تقریبا دو سال در محاصره بود و مرتکب جنایات و فجایع گسترده ای شدند.

شدت این جنایات به حدی بود که لکه‌های بزرگ خون به جا مانده در فاشر حتی در تصاویر ماهواره ای به وضوح دیده می شود، تخمین زده می شود که حداقل ۲ هزار غیر نظامی در ۴۸ ساعت جان خود را به بدترین وجه از دست دادند.

در نتیجه این جنگ، خارطوم پایتخت سودان تبدیل به یک ویران شده است و تا این لحظه ۱۵۰ هزار نفر از شهروندان این کشور کشته شدند و حدود ۱۰ میلیون نفر آواره شدند. سودان در آستانه یک قحطی بزرگ و تکمیل این فاجعه است .

فاجعه در فاشر هنوز در حال گسترش است و نیروهای واکنش سریع با ممانعت ورود آب غذا و کمک های انسان دوستانه به فاشر در حال کشتار گسترده و تجاوز سازمان یافته در شهر هستند و اوضاع فاشر لحظه به لحظه رو به وخامت بیشتر است.

دست های خونین قاتلان غزه از آستین سودان بیرون می آید

جنایت اخیر در سودان مثل بسیاری از جنایات هولناک جهان ارتباط مستقیمی با رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و آمریکایی آن دارد. رژیم صهیونیستی و امارات علاوه بر روابط تجاری گسترده توافقات نظامی امنیتی فراوانی با هم دارند. وجود منابع طلا در سودان منبع مهمی است که توجه رژیم صهیونیستی را به خود جلب کرده است.

ترس صهیونیست ها از اتحاد یمن و سودان

اما نقش آفرینی رژیم صهیونیستی در جنایات سودان از طریق حمایت مالی و لوجستیکی از نیروهای واکنش سریع بیشتر مربوط به جلوگیری از نزدیک شدن سودان به کشور یمن است.

در صورت همکاری گروه های سودانی حامی مقاومت، یمن و سودان با هم می توانند کنترل کامل دریای سرخ را بر عهده بگیرند و مانع بزرگ و قدرتمندی بر سر راه کشتی های آمریکایی و یا حامل بعضی اقلام نظامی اقتصادی برای رژیم صهیونیستی باشند.





از این رو رژیم صهیونیستی، امارات و عربستان از اینکه ارتش سودان به یمن نزدیک شود و کشور دیگری به محورمقاومت افزوده شود واهمه دارند.

سودان؛ غزه دوم در سایه سکوت رسانه ها و مجامع بین المللی است

کمیته هماهنگی کمیته‌های مقاومت در الفاشر و کمیته پزشکان سودانی گزارش دادند که نیروهای پشتیبانی سریع، اعدام‌های دسته‌جمعی مجروحان و مصدومان را در بیمارستان‌های الفاشر، از جمله بیمارستان سعودی و بیمارستان نظامی، در میان سکوتی رعب‌آور و ناله‌هایی که ناگهان متوقف شدند، انجام دادند.

حوا داوود، روزنامه‌نگار، در گفتگو با المیادین تأیید کرد که هزاران نفر از افراد مفقود شده سرنوشت نامعلومی دارند و شهر پس از مدت‌ها فرار، خالی از سکنه شده است.

شاهدان جنایت فاشر در مصاحبه هایی اعلام کردند؛ هزاران نفر برای رهایی از درگیری در میان ایست‌های بازرسی مسلح، اخاذی، دستگیری‌ها و غارت، پیاده به شهر طویله فرار کردند . حدود ۲۶ هزار نفر در وحشت، الفاشر را ترک کردند، در حالی که کمیسیون حقوق بشر و دیگران اعدام‌های خودسرانه و پاکسازی قومی انجام شده توسط نیروهای پشتیبانی سریع را مستند کردند.

رشیده صالح یکی از نجات یافتگان از این جنایات گفت که به صورت معجزه آسا از دست این جنایتکاران نجات یافته و با کودکانش پای پیاده از میان آتش و خون فرار کرده و در میان راه شاهد اجساد کشته شدگان بوده است.

سودان در راه مقاومت ...

در شرایطی که برخی از کشورهای عربی با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان خطِ عادی سازی را به طور پنهان یا آشکار دنبال می‌کنند، تحولات داخلی در سودان نشان می‌دهد که گروهی از سیاست مداران سودانی به دنبال پیوستن به محور مقاومت هستند.

از این رو رژیم صهیونیستی برای تامین منافع خود و جلوگیری از اتحاد گروه های حامی مقاومت سودان با یمنی‌ها دست به هر گونه جنایت و نسل کشی می زنند، اما مردم جهان به خوبی می دانند دشمن مشترک ملت‌ها چه در لبنان و فلسطین باشد و چه در سودان و یمن یکی است و آن رژیم غاصب صهیونیستی است.

..............

پایان پیام