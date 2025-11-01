نگرانی از تجزیه مجدد سودان در پی سقوط شهر الفاشر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آیریش تایمز در گزارشی مفصل، از تحولات میدانی اخیر در سودان پرده برداشت و هشدار داد که سقوط کامل دارفور به دست نیروهای واکنش سریع، نقطه عطف خطرناکی در جنگ داخلی این کشور است که میتواند سودان را به سمت تجزیه مجدد سوق دهد.
ارتش سودان طی روزهای اخیر از شهر الفاشر، بزرگترین شهر ایالت دارفور غربی عقبنشینی کرده است. این شهر از آوریل ۲۰۲۴ در محاصره شدید قرار داشت و طی این مدت، دهها هزار غیرنظامی در شرایطی فاجعهبار از گرسنگی، بمبارانهای روزانه و کشتارهای مکرر رنج بردند.
با عقبنشینی ارتش، نیروهای واکنش سریع که سابقهای طولانی در نقض حقوق بشر دارند، کنترل کامل دارفور را در دست گرفتند. این گروه اکنون بر بیشتر مناطق غرب و جنوب غربی سودان مسلط است، در حالی که ارتش تنها کنترل خارطوم و مناطق شرقی را حفظ کرده است.
نگرانی از تکرار فجایع قومی
ارتش علت عقبنشینی خود را جلوگیری از تلفات گسترده در میان غیرنظامیان و آوارگان ساکن در اردوگاههای اطراف اعلام کرده است. با این حال، گزارشهای میدانی معتبر از وقوع اعدامهای دستهجمعی توسط نیروهای واکنش سریع پس از ورود به الفاشر حکایت دارند. سازمان ملل و اتحادیه آفریقا نسبت به تکرار فاجعهای مشابه آنچه در سال ۲۰۲۳ در شهر الجنینه رخ داد، ابراز نگرانی کردهاند؛ جایی که حدود ۱۵ هزار غیرنظامی، عمدتاً از اقلیتهای غیرعرب، بهصورت هدفمند کشته شدند.
بر اساس گزارش آیریش تایمز، جنگ داخلی میان ژنرال عبدالفتاح البرهان و محمد حمدان دقلو (حمیدتی) که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار کشته و بیش از ۱۴ میلیون آواره بر جای گذاشته است و میلیونها نفر نیز در معرض خطر قحطی و مرگ تدریجی قرار دارند.
جامعه جهانی هر دو طرف درگیر را به ارتکاب جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. قدرتهای منطقهای و جهانی همچنان به ارسال تسلیحات به طرفین ادامه میدهند و این جنگ به یکی از خونینترین درگیریهای قرن حاضر تبدیل شده است؛ جنگی که از نظر تلفات انسانی از جنگهای غزه و اوکراین نیز پیشی گرفته است.
گزارشهایی از اعدامهای فوری و بدون محاکمه در شهر الفاشر
هزاران غیرنظامی در حال فرار از الفاشر هستند. شاهدان محلی از اتمام کامل ذخایر غذایی و فروپاشی وضعیت انسانی خبر میدهند. تصاویر ماهوارهای، پیکرهای انبوهی از غیرنظامیان را که بهصورت دستهجمعی اعدام شدهاند، نشان میدهد. سازمان ملل نیز گزارشهایی موثق از اعدامهای فوری و بدون محاکمه دریافت کرده است.
با وجود تلاشهای آمریکا و جامعه بینالمللی برای برقراری آتشبس، نشانهها حاکی از آن است که سودان وارد مرحلهای تاریکتر و خشونتبارتر از تاریخ معاصر خود شده است. در حالی که توجه جهانی به بحرانهای اوکراین و غزه معطوف است، دارفور در حال تجربه یکی از عمیقترین فاجعههای انسانی قرن بیستویکم است.
