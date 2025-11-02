نیروهای واکنش سریع طی دو روز ۳۰۰ زن را در شهر الفاشر کشتند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سلیمی اسحاق» وزیر دولت در امور رفاه اجتماعی سودان، اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع طی دو روز نخست ورود به شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور در غرب کشور، ۳۰۰ زن را به قتل رساندند. وی همچنین افزود که این زنان قربانی تجاوز جنسی، خشونت و شکنجه شدهاند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی تأکید کرد که این جنایات در روزهای ابتدایی تسلط نیروهای واکنش سریع بر شهر الفاشر رخ داده است. به گفته او، این نیروها پس از ورود به شهر، اقدام به کشتار غیرنظامیان کردهاند؛ موضوعی که توسط نهادهای محلی و بینالمللی نیز تأیید شده و نگرانیهایی درباره تقسیم جغرافیایی کشور را برانگیخته است.
اسحاق هشدار داد که مسیر میان الفاشر و شهر «طویله» در شمال دارفور به «جاده مرگ» تبدیل شده و هر کسی که از این مسیر عبور کند، در معرض خطر جدی قرار دارد. وی افزود: «خانوادههایی که هنوز در الفاشر ماندهاند، با خطر شکنجه، تحقیر و خشونت جنسی مواجه هستند».
او آنچه در الفاشر رخ داده را «نسلکشی سازمانیافته» توصیف کرد و گفت که سکوت عمومی در برابر این جنایات، نوعی همدستی با عاملان آن است.
در همین راستا، دولت سودان روز شنبه گزارشی از «جنایات و نقضهای فجیع حقوق بشر» توسط نیروهای واکنش سریع در الفاشر را به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و چند نهاد بینالمللی در ژنو ارائه داد.
محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی»، فرمانده نیروهای واکنش سریع، وقوع «تخلفات» توسط نیروهایش در الفاشر را تأیید کرد و مدعی شد که کمیتههایی برای تحقیق در این زمینه تشکیل داده است.
گفتنی است از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون، سودان شاهد جنگی خونین میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده که به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر انجامیده است.
در حال حاضر، نیروهای واکنش سریع کنترل پنج ایالت منطقه دارفور در غرب کشور را در اختیار دارند، در حالی که ارتش بر بیشتر مناطق ۱۳ ایالت دیگر در جنوب، شمال، شرق و مرکز کشور از جمله پایتخت خارطوم تسلط دارد.
