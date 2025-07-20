اتهام همکاری با ایران علیه مرکز اسلامی اسکاتلند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اسلامی آرک «The Ark» در منطقه گووانهیل گلاسگو، علاوه‌بر میزبانی شورای مسلمانان اسکاتلند به‌عنوان یکی از شعب انتخاباتی رسمی ایران برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1403 مورد استفاده قرار گرفته است.

این اتهام به دنبال افشای پیوند مراکز دیگر گلاسگو با ایران رخ داده است؛ از جمله «جامعه اهل‌البیت» (Ahl al‑Bait Society) و «مرکز اسلامی المهدی» (Al‑Mahdi Islamic Centre). این مراکز همچنین متهم هستند که پرچم ایران را به اهتزاز درآورده‌اند.

سران محافظه‌کار اسکاتلند، خواستار تحقیق کامل در این رابطه شده‌اند. آن‌ها «نفوذ خطرناک ایران» در مؤسسات اسلامی محلی را تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده‌اند!

مرکز اسلامی آرک «The Ark» که به‌وسیله خیریه‌ای مستقل اداره می‌شود، استفاده از ساختمان برای رأی‌گیری ایرانیان ساکن اسکاتلند را تأیید کرده است اما تأکید دارد که کاملا مستقل عمل کرده و متعهد به ارزش‌های مدنی بریتانیا است. شورای مسلمانان اسکاتلند نیز مدعی شده که از این موضوع اطلاع نداشته است.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده در حال بررسی این موضوع است ولی درباره سازمان خاصی اظهار نظر نکرده است.همچنین، سفارت ایران در لندن هم اتهاماتی چون جاسوسی و نفوذ را رد کرده است.

