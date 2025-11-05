به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن انتخابات مجلس عراق در روز ۲۰ آبان، سخن این روزهای آیتالله سیستانی درباره ضرورت گزینش فردی اصلح و امین، فضای تازهای از امید و مسئولیتپذیری را در جامعه عراق بدنبال داشته است.
رهنمودهای مرجعیت دینی که همواره با استقبال گسترده مردم عراق روبهرو بوده، این بار نیز بازتابی مهم در میان اقشار مختلف عراق داشت تا مردم با اگاهی بیشتر، افراد شایسته را برای چهار سال آینده مجلس این کشور انتخاب کنند.
فضای سیاسی عراق که این روزها به شدت متاثر از انتخابات پیشروست شاهد مواضع مختلف و متفاوتی است. مقتدی صدر انتخابات را تحریم و در مقابل دیگر گروهها و احزاب شیعی در گرماگرم رقابت، حضور فعالی در میدان دارند.
مرجعیت دینی عراق نیز با تاکید بر متکی نبودن مردم به سخن اشخاص توصیه کرده است فرد اصلح و امین را انتخاب کنند.
چندی پیش سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف تصریح کرد: آیت الله العظمی سیستانی مسئله انتخابات را از طریق استفتائی که از ایشان در مورد انتخابات شده بود، حل و فصل کردهاند. ایشان از شهروندان خواستند که به آگاهی خود در این زمینه تکیه کنند و در صورت تصمیم گیری مناسب، فرد شایستهتر را انتخاب کنند.
قبانچی تاکید کرده است: ما اجازه تفرقه در خانه شیعه را نمیدهیم، زیرا همه فرزندان ما هستند.
.
.......................
پایان پیام
نظر شما