انتخابات عراق | ائتلاف صادقون؛ ریسک بزرگ برای اعتبار عصائب اهل الحق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سهشنبه ۲۰ آبانماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، کانال تحولات عراق به معرفی لیستهای انتخاباتی میپردازد. در چهارمین قسمت، به معرفی ائتلاف «صادقون» میپردازیم.
عصائب اهل الحق در این دوره انتخابات با لیست اختصاصی پا به میدان گذاشته تا میزان اعتبار و وزن خود را در عرصه عمومی به محک بگذارد.
عصائب در انتخابات ۲۰۱۴ نیز با لیست اختصاصی پا به عرصه رقابتها گذاشت؛ اما در جلب رأی عمومی ناکام ماند و تنها یک نماینده از لیست آنان به پارلمان راه یافت!
دو ماه بعد از انتخابات ۲۰۱۴، با اشغال شهر موصل توسط سازمان تروریستی داعش، مرجعیت اعلای شیعیان عراق حکم جهاد کفایی را صادر و «حشد الشعبی» تأسیس شد. در این مقطع، عصائب اهل الحق به عنوان یکی از ارکان مؤسس حشد، با اقبال عمومی گستردهای در نسل جوان عراق مواجه شد.
به این ترتیب در انتخابات ۲۰۱۸، عصائب به عنوان ضلع دوم «ائتلاف فتح» (به رهبری «هادی العامری») وارد ائتلاف با سازمان بدر و... شد. نتیجه این ائتلاف، راهیابی ۴۸ نماینده از لیست فتح به پارلمان بود. در انتخابات ۲۰۲۱ بار دیگر ائتلاف فتح با همان ترکیب وارد رقابتها شد؛ اما ۱۷ کرسی پارلمان را به دست آوردند.
در انتخابات اخیر شوراهای استانی (۲۰۲۳) نیز عصائب در کنار ترکیب سابق «فتح» با نام جدید این ائتلاف (نبنی) به ریاست «هادی العامری» پا به عرصه رقابتها گذاشت. این ائتلاف در سطح کشور عراق حائز بالاترین آراء شد و استانداری برخی استانها مانند «بابل» در دست عصائب باقی ماند.
با این حال، در انتخابات ۲۰۲۵ رهبران عصائب تصمیم گرفتند در قالب یک لیست اختصاصی (صادقون) پا به عرصه رقابتها بگذارند. علاوه بر بحث وزنکشیهای داخلی اطار، شکافهای سیاسی فعلی نیز نقش مهمی در این تصمیم عصائب داشت.
در توضیح این شکاف باید گفت عصائب اهل الحق، به نوعی در وسط شکاف میان السودانی و گروههای مقاومت قرار گرفته است. آنها از سویی رابطه بسیار نزدیکی با السودانی دارند و حتی عملا شاخه رسانهای و بدنه اجتماعی عصائب از السودانی قابل تفکیک نیست؛ از سوی دیگر سابقه آنان و موقعیت عمومی باعث میشود در میان گروههای مقاومت دستهبندی شوند.
«حبیب هاشم الحلاوی»، رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان و باجناق شیخ قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل الحق، در این مورد از تعبیر «جهاد سیاسی» استفاده میکند. او معتقد است گروههای مقاومت، اهل جهاد هستند؛ اما عرصههای جهاد را باید با تدابیر بیشتری پیش برد و نگاه وسیعتری داشت. در همین راستا باید «جهاد سیاسی» در دستور کار قرار گیرد و مدعی شد عصائب اهل الحق پیشگام این عرصه است. با این حال، برخی گروههای مقاومت عصائب را به «مصلحتسنجی» و «تمایل به افزایش نفوذ خود در دولت» متهم میکردند!
السودانی در سال ۲۰۲۲ در حالی به نخستوزیری رسید که فاقد حزب بزرگ یا تشکیلات وسیع بود. لذا به استفاده از نیروهای میانی احزاب دیگر روی آورد. در همین راستا، عملاً بخش عمده مناصب رسانهای دولت به اعضاء برجسته عصائب رسید و همین باعث شد تا در فضای عمومی و رسانهای، تفکیک میان عصائب و نخستوزیری غیرممکن باشد!
در ترکیب هیئت دولت نیز برای اولین بار عصائب به رأس وزارتخانهها رسید. در همین راستا، السودانی سهمیه وزارت علوم را در اختیار عصائب قرار داد و «نعیم العبودی» به عنوان وزیر علوم مشغول به کار شد. در این دوره انتخابات، نعیم العبودی سرلیست صادقون در بغداد است.
در فضای اجتماعی هم بدنه جوان عصائب را میشد فعالترین و سازمانیافتهترین تشکیلات جوان در اطار خواند و آنها - به علت رقابت منفی و رادیکالی که علیه صدریها دارند - در حمایت از السودانی به صورت تمامعیار وارد میدان شدند. همین موضوع باعث شد تا در متن جامعه نیز بدنه عصائب به حامیان تمامعیار نخستوزیر تبدیل شوند.
اما روی دوم سکه این است که السودانی به سمت فاصلهگیری از مقاومت و ایران میرود. این در حالی است که قیس الخزعلی میخواهد خود را رهبر یا یکی از رهبران مقاومت نشان دهد. همین موضوع باعث شد تا عملا در این دوره انتخابات ترجیح بدهد اولا لیست اختصاصی بدهد تا در معادلات فردای انتخابات و تشکیل بزرگترین فراکسیون از فضای مانور بیشتری برخوردار باشد، ثانیاً در داخل اطار نیز مشوق افزایش حداکثری تعداد لیستها و توزیع آراء شود تا عملا السودانی از بخت بیشتری برای تمدید نخستوزیری برخوردار باشد.
اگر تعداد نمایندگان راه یافته از لیست عصائب یک رقمی شود، عصائب وارد دوره افول جدی خواهد شد. از این منظر، تشکیل لیست اختصاصی را باید یک اقدام پرریسک ارزیابی کرد.
