به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سهشنبه ۲۰ آبانماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، کانال تحولات عراق به معرفی لیستهای انتخاباتی میپردازد. در سومین قسمت، به معرفی ائتلاف «عراق مقتدر» میپردازیم.
برای اولین بار، سازمان بدر (به رهبری «هادی العامری») با یک لیست کاملا اختصاصی و بدون ائتلاف با احزاب دیگر وارد عرصه انتخابات شده و نام «عراق مقتدر» را برای لیست خود برگزیده است.
در تمام پوسترهای عراق مقتدر، لوگو و آرم «سازمان بدر» و شعار سهگانه آن یعنی «سیادة، عدالة، اعمار» درج شده است.
سازمان بدر در انتخاباتهای ۲۰۰۵، جزئی از «مجلس اعلای اسلامی» (به رهبری «سید عبدالعزیز الحکیم») به شمار میرفت و فاقد هویت سیاسی مستقل بود. در آن دو انتخابات، لیست تحت رهبری سید عبدالعزیز حائز اکثریت آراء شد. در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ سازمان بدر، بخشی از ائتلاف «دولت قانون» (به رهبری «نوری المالکی») بود و این لیست به ترتیب حائز رتبههای دوم و اول شد.
در انتخابات ۲۰۱۸، سازمان بدر محور اصلی ائتلاف تازهتأسیس «فتح» بود و هادی العامری - همزمان با رهبری بدر - در رأس این ائتلاف قرار گرفت. ائتلاف فتح در این انتخابات، با کسب ۴۸ کرسی در رتبه دوم آراء مردمی قرار گرفت. اما انتخابات ۲۰۲۱ با افت شدید فتح مواجه شد و آنها با کسب تنها ۱۷ کرسی، در کل عراق در رتبه پنجم و در بیت شیعی - بعد از جریان صدر (مقتدی الصدر) و دولت قانون (نوری المالکی) - در رتبه سوم قرار گرفتند.
در آخرین انتخابات برگزار شده در عراق (انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۳) ائتلاف فتح با عنوان جدید خود (تحالف نبنی) موفق شد در کل کشور بالاترین میزان آراء و کرسیها را کسب کند.
در انتخاباتهای ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴، بدر (هادی العامری) جزئی از ائتلافهای بزرگتر بود. در انتخاباتهای ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ هادی العامری سرلیست ائتلافی بود که سه ضلع مهم دیگر آن، «صادقون/عصائب اهل الحق» (قیس الخزعلی)، «سند الوطنی» (احمد الاسدی) و «مجلس اعلای اسلامی» (همام حمودی) بودند. اما در انتخابات ۲۰۲۵ برای نخستین بار، سازمان بدر با یک لیست اختصاصی و بدون ائتلاف با دیگران پا به عرصه رقابت گذاشته است.
از سال ۲۰۰۹ «هادی العامری» رهبر یکهتاز سازمان بدر محسوب میشود. کسانی که منتقد وی محسوب میشوند - مانند کریم النوری، قاسم الاعرجی و... - یا به صورت رسمی یا غیررسمی از این تشکیلات کناره گرفتهاند و عملاً همه مقدرات در اختیار هادی العامری است.
نام هادی العامری (ابوحسن) چند بار به عنوان نامزد نخستوزیری مطرح شده است. با این حال، برخی حواشی ناظر به اطرافیان وی و همچنین عدم قاطعیت وی در حوزه سیاست باعث شده تا بسیاری از سیاستمداران نزدیک به مقاومت هم مخالف نخستوزیری وی باشند.
از ویژگیهای شخصی هادی العامری، نوعی شیخوخیت و همزمان رابطه حسنه با بسیاری از رهبران سیاسی است. در میان سران اطار، هادی العامری نزدیکترین رابطه را با «مقتدی الصدر» داشت. جلسه معروفی که مقتدی صدر در جمع سران اطار حضور پیدا کرد، در خانه هادی العامری برگزار شد و سید مقتدی به دعوت رهبر سازمان بدر لبیک گفت. {در همان جلسه، مقتدی صدر حاضر نشد با نوری المالکی و قیس الخزعلی دست بدهد یا - حتی به صورت تشریفاتی - سلام علیک کند!}
برخی منتقدان، میزان استقلال رأی یا ثبات نظر هادی العامری را زیر سئوال میبرند! به عنوان نمونه، پیش از انتخابات ۲۰۱۸ هادی العامری در جلسه معروفی با حضور حیدر العبادی، سید عمار حکیم - و طبق نقل مشهور سید مقتدی صدر - شرکت کرد که مسأله آن تشکیل یک ائتلاف سراسری برای تمدید نخستوزیری حیدر العبادی بود. با این حال، به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت نظر هادی العامری برگشت! بسیاری اعتقاد دارند این چرخش سیاسی ناشی از سفارش طرفهای دیگر بود.
نقطه زرین کارنامه سیاسی هادی العامری به سال ۲۰۱۴ برمیگردد. در زمان اشغال موصل، هادی العامری در رأس وزارت حمل و نقل قرار داشت. اما - با لبیک به حکم مرجعیت - ردای وزارت را از تن برآورد و لباس رزم به تن کرد تا در زمره یکی از رهبران مؤسس حشد الشعبی، علیه تروریستهای داعش بجنگد و از خاک، ناموس و اعتقادات ملت عراق دفاع کند.
در لیست انتخاباتی عراق مقتدر، «رزاق محیبس» وزیر حمل و نقل فعلی عراق به عنوان سرلیست استان «ذیقار» (ناصریه) حضور دارد.
