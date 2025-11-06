به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ویدئویی از سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، در نشستی در شهر میامی، که در آن با لحنی شوخ‌طبعانه از «ریما بنت بندر بن سلطان» سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا یاد می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

این سخنرانی روز چهارشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۵ در مرکز «کاسیا» با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و چهره‌های سیاسی برگزار شد. ترامپ در بخشی از صحبت‌های خود به کاهش ۲۵ درصدی قیمت وعده اصلی شام روز شکرگزاری اشاره کرد و گفت: «این موضوع بزرگی است، ریما! البته فکر نمی‌کنم در عربستان سعودی کسی به قیمت بوقلمون اهمیت بدهد. ما اینجا یک شاهزاده خانم از عربستان داریم، او پول زیادی دارد... پول جدی! و البته فرد فوق‌العاده‌ای است. او نگران کاهش قیمت بوقلمون نیست.»

این اظهارات با خنده حضار همراه شد اما در فضای مجازی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. برخی کاربران آن را شوخی دوستانه دانستند و برخی دیگر آن را نامناسب و کلیشه‌ای توصیف کردند.

در بخش دیگری از مراسم، ترامپ از شاهزاده سعودی خواست تا بایستد و حضار را به سلام‌دادن به «مردم فوق‌العاده عربستان سعودی» دعوت کرد. این لحظه نیز مورد توجه رسانه‌ها و کاربران قرار گرفت و بار دیگر روابط دیپلماتیک میان ریاض و واشنگتن را به صدر گفتگوها آورد.

