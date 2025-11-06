به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چند روز مانده به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، قرار است روز یکشنبه آینده رأیگیری ویژه برای بیش از ۱.۳ میلیون نفر از نیروهای وزارتخانههای دفاع و کشور عراق، هیئت حشد الشعبی و پیشمرگه برگزار شود. این رأیگیری در بیش از ۸۰۰ مرکز در سراسر عراق انجام میشود.
براساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان با وجود تأکید کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق بر استقلال و سلامت فرایند رأیگیری، نگرانیها درباره امکان سیاسیشدن یا جهتدهی سازمانیافته به اراده رأیدهندگان امنیتی بهویژه با توجه به نفوذ برخی گروههای سیاسی در ساختار نهادهای نظامی در حال افزایش است.
طبق برآوردهای کمیسیون انتخابات عراق، این مجموعه رأیدهندگان بیش از شش درصد از کل واجدان شرایط رأی دادن را تشکیل میدهد و یکی از منظمترین و پرمشارکتترین گروهها در دورههای پیشین بوده است. اما به دلیل ساختار سلسلهمراتبی و وابستگی اداری آنان، این قشر بیش از دیگران در معرض فشارهای غیرمستقیم قرار دارد.
در همین زمینه، علی مرزوقی، پژوهشگر سیاسی و مدیر «مرکز الغد برای مطالعات»، در گفتوگو با روزنامه الأخبار گفت: رأیگیری ویژه به میدانی واقعی برای سنجش میزان بیطرفی دولت عراق تبدیل شده است. گزارشهایی از فشارها در برخی یگانهای نظامی نگرانکننده است، چرا که حتی تغییر اندکی در گرایش رأی این مجموعه منظم میتواند نتیجهٔ کل انتخابات در یک حوزه را تغییر دهد.
او افزود: مسئله فقط تعداد آراء نیست، بلکه نوع رفتار انتخاباتی است. هرگونه بسیج یا دستور گروهی میان نیروهای امنیتی، رأیگیری ویژه را از یک انتخاب آزاد به تصمیم اداری تبدیل میکند.
در هفتههای اخیر، گزارشهایی پارلمانی و رسانهای از تلاش برخی گروههای سیاسی برای تأثیرگذاری بر نیروهای امنیتی منتشر شده است. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هشدار داده که استفاده از نهادهای نظامی برای مقاصد انتخاباتی تخلف محسوب میشود. این کمیسیون اعلام کرده برخی نامزدها حتی در تلاشاند تا نیروهای نظامی را برای فعالیت در کمپینهای انتخاباتی خود از محل خدمتشان خارج کنند؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین نظامی و تهدیدی برای تصویر ارتش بهعنوان نهادی ملی و بیطرف است.
علی نعمه بنداوی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع، در گفتوگویی تأکید کرد: نشانههایی از سوءاستفاده برخی گروهها از نفوذشان در دستگاههای نظامی از جمله صدور دستورهای غیررسمی برای رأی دادن به فهرستهای خاص یا تهدید به انتقال در صورت سرپیچی مشاهده شده است.
او افزود: کمیسیون این موارد را با دقت پیگیری میکند و از وزارتخانههای دفاع و کشور توضیح رسمی درباره هرگونه انتقال یا مأموریت غیرعادی پیش از انتخابات خواهد خواست.
از سوی دیگر، کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده تمامی تدارکات فنی و اجرایی رأیگیری ویژه تکمیل شده است. نبراس ابوسوده معاون سخنگوی این کمیسیون، گفت: تعداد مشمولان رأیگیری ویژه ۱٬۳۱۳٬۰۰۰ نفر است که شامل نیروهای وزارتخانههای دفاع، کشور، پیشمرگه، حشد الشعبی، مرزبانی و وزارت کشور اقلیم کردستان میشود.
او افزود: اطلاعات تمام نهادهایی که دادههای نیروهای خود را ارسال کردهاند در فهرست ویژه ثبت شده است و نیروهایی که دادههایشان ارسال نشده، در رأیگیری عمومی شرکت خواهند کرد تا حق رأی آنان محفوظ بماند.
با این حال، کارشناسان معتقدند تضمین سلامت روند رأیگیری کافی نیست مگر اینکه اقدامات مؤثری برای حفظ آزادی رأی نیروهای امنیتی اتخاذ شود. رائد الفؤدایی، کارشناس انتخابات، در گفتوگو با الأخبار تأکید کرد: محیط انتخاباتی عراق هنوز از نظر استقلال دستگاههای امنیتی از نفوذ سیاسی شکننده است. رأیگیری ویژه نباید صرفاً اقدامی فنی تلقی شود، بلکه یکی از نقاط حساس در توزیع کرسیهاست.
او هشدار داد که با توجه به حضور ۱.۳ میلیون رأیدهنده نظامی، نتیجهٔ دهها حوزه انتخاباتی در استانهایی مانند نینوا، دیالی و صلاحالدین ممکن است به واسطهٔ جهتگیری این آراء تغییر کند. به گفتهٔ او، ادامهٔ رأیگیری ویژه بدون نظارت مستقل میتواند دروازهٔ سیاسیکردن ارتش و نیروهای امنیتی را بگشاید و بیطرفی دولت را تهدید کند.
منابع مطلع نیز گفتهاند نرخ مشارکت در رأیگیری ویژه معمولاً بالاست (بیش از ۸۰ درصد) و از میانگین عمومی پیشی میگیرد؛ امری که این مجموعه را به رأی سرنوشتساز در استانهای دارای رقابت نزدیک تبدیل میکند. با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این نرخ بالا الزاماً نشانهٔ آزادی انتخاب نیست، بلکه میتواند بازتاب بسیج سازمانیافت و نه ارادهٔ فردی رأیدهندگان باشد.
