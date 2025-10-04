آغاز تبلیغات انتخاباتی در عراق/ تکرار شعارها و پاره شدن پوسترها

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عراقیها روز گذشته با انبوهی از پوسترها و تصاویر نامزدهای انتخابات پارلمانی که قرار است در ۱۱ نوامبر آینده برگزار شود، بر دیوارها و ستونهای خیابانهای بغداد و دیگر استانها روبهرو شدند که نشانهای آشکار از آغاز رسمی رقابتهای انتخاباتی است. اما طولی نکشید که رقبا به پاره کردن پوسترهای یکدیگر روی آوردند، موضوعی که نشاندهنده شدت رقابت در انتخابات پارلمانی آتی عراق است.
پس از تأیید فهرست نامزدهای واجد شرایط از سوی شورای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، کاندیداها بلافاصله به رزرو بهترین نقاط شهری برای نصب تبلیغات پرداختند و این نشان از رقابتی تنگاتنگ میان احزاب سنتی و نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی آتی عراق دارد.
نامزدهای مستقل در تلاش هستند در انتخاباتی که شاهد حضور بیسابقه متقاضیان است، نقش پررنگی ایفا کنند. در همین حال، بیشتر فهرستها همچنان به شعارهای کلی و تکراری مانند مبارزه با فساد و اصلاحات بسنده کردهاند؛ امری که نبود برنامههای روشن و راهکارهای عملی برای بحرانهای انباشته کشور عراق را آشکار میکند.
«جمانه غلای» سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که نظام تبلیغات انتخاباتی شماره ۴ سال ۲۰۲۵ شامل ۲۹ ماده است و هدف آن راهنمایی نامزدها و الزام به رعایت قوانین تبلیغاتی است. او هشدار داد تخلفات میتواند به مجازاتهای سنگینی منجر شود که در شدیدترین حالت به حذف نامزد از رقابت میانجامد، در حالی که کمترین جریمه دو میلیون دینار تعیین شده است. وی افزود که این نظام با هدف تضمین سلامت روند انتخابات و حفاظت از تبلیغات قانونی تدوین شده است.
«بلال السامرائی» مدیر رسانهای کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، نیز تأکید کرد که کمیتههای ویژه روند تبلیغات را زیر نظر خواهند داشت و متخلفان در صورت نقض قوانین – بهویژه نصب پوستر روی پیادهروها، درختان، اماکن عمومی و مساجد – با جریمه و مجازات مواجه خواهند شد.
در سطح جامعه عراق، واکنشها متفاوت است و ناظران شاهد شور و حرارت برخی نامزدها در تضاد با نارضایتی شهروندان بودند. احمد السراج، پژوهشگر سیاسی، پدیده پاره کردن پوسترها را بخشی از تخریب سیاسی انتخاباتی و نشانه بحران اعتماد میان احزاب و مردم دانست و افزود: مردم عراق دیگر به شعارهای تکراری و وعدههای بیثمر که از دورهای به دوره دیگر تکرار میشود، اعتقادی ندارند.
«سامر کاظم» کارشناس انتخابات، نیز گفت: کارزار انتخاباتی فرصتی برای ارائه برنامههای واقعی است، اما اغلب فهرستها همچنان به کلیگوییهایی چون اصلاحات و مبارزه با فساد اکتفا میکنند و راهحل عملی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارائه نمیدهند. این وضعیت توانایی مردم برای ارزیابی جدی نامزدها را کاهش میدهد.
تحلیلگران هشدار دادهاند که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی عراق ممکن است کاهش یابد اگر رأیدهندگان احساس نکنند که کاندیداها و برنامههایشان جدی هستند. با این حال، «فراس المسلماوی» نماینده پارلمان از فراکسیون «بازسازی و توسعه» نزدیک به «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق، تأکید کرد که تغییر تنها از راه مشارکت در پای صندوقها ممکن است و انتخابات پیشرو از نظر سازماندهی و شفافیت با گذشته تفاوت دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما