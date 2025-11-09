به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که حدود دو هزار کارمند غیرنظامی این کشور، شاغل در پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک ایتالیا، حقوق ماه اکتبر خود را دریافت نکرده‌اند. این وضعیت نتیجه مستقیم تعطیلی دولت ایالات متحده در ماه گذشته است.

اکثر این کارکنان در پایگاه هوایی «آویانو» و پایگاه ارتش در شهر «ویچنزا» در شمال شرقی ایتالیا مشغول به کار هستند. با وجود همکاری با نهادهای آمریکایی، این افراد تحت قراردادهای کاری ایتالیایی فعالیت می‌کنند.

وزارت خارجه ایتالیا تأکید کرده که دولت رم در حال مذاکره با طرف آمریکایی برای یافتن راه‌حل فوری و تضمین پرداخت حقوق معوقه این کارکنان است.

تعطیلی دولت آمریکا، پس از آن‌که کنگره و کاخ سفید نتوانستند بر سر بودجه به توافق برسند، از ابتدای ماه اکتبر آغاز شد. این بن‌بست مالی ناشی از اختلافات شدید حزبی، موجب توقف بسیاری از فعالیت‌های دولتی و تأثیرگذاری بر کارکنان داخلی و خارجی مرتبط با نهادهای آمریکایی شده است.

