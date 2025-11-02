مردم آمریکا نگران سقوط اقتصاد و ناکارآمدی ترامپ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که حدود دو سوم آمریکاییها معتقدند کشورشان در مسیر غلطی قرار دارد، در حالی کمتر از یک سوم بر این باورند که مسیر درست است. این نظرسنجی توسط ABC News/Washington Post/Ipsos از طریق یک سامانۀ تحقیقاتی آنلاین انجام شده و روز یکشنبه منتشر شد.
بیشتر آمریکاییها احساس میکنند که هم دو حزب اصلی و هم رئیسجمهور از مردم فاصله گرفتهاند و نگرانیها نسبت به تعطیلی دولت که بیش از یک ماه طول کشیده است، همچنان در حال افزایش است. بر اساس تعلق افراد به احزاب سیاسی، ۹۵ درصد دموکراتها و ۷۷ درصد مستقلها معتقدند کشور در مسیر غلط قرار دارد، در حالی که تنها ۲۹ درصد جمهوریخواهان همین نظر را دارند.
بر اساس این نظرسنجی، ۸۷ درصد سیاهپوستان، ۷۱ درصد اسپانیاییتبارها و ۷۱ درصد آسیاییتبارها معتقدند کشور در مسیر غلط حرکت میکند، در حالی که این میزان در میان سفیدپوستان ۶۱ درصد است. اکثریت مردم در مناطق شهری، حومه و روستاها و همچنین با سطوح مختلف تحصیلات و درآمد نیز همین نظر را دارند.
حدود ۶۰ درصد آمریکاییها ترامپ را مسئول وضعیت تورم فعلی میدانند و بیش از ۶۰ درصد نیز با مدیریت او در زمینه تعرفهها، اقتصاد و عملکرد کلی دولت فدرال مخالفند. اکثریت مردم همچنین با رویکرد او در چندین موضوع دیگر نیز مخالف هستند. علاوه بر این، ۶۴ درصد آمریکاییها معتقدند ترامپ در تلاش برای گسترش قدرت ریاستجمهوری «بیش از حد جلو رفته» است!
نظرسنجی نشان میدهد که ۶۸ درصد معتقدند حزب دموکرات از دغدغههای اکثر مردم آمریکا فاصله دارد، در حالی که ۶۳ درصد همین نظر را درباره ترامپ و ۶۱ درصد درباره حزب جمهوریخواه دارند.
در حوزه سیاست خارجی، ۴۸ درصد آمریکاییها معتقدند وضعیت جهانی کشور تحت ریاست ترامپ ضعیف شده است، در حالی که ۳۳ درصد بر این باورند که تقویت شده و ۱۸ درصد فکر میکنند تغییری نکرده است. این آمار نسبت به دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ تغییر چندانی نداشته است.
