به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا، میلیون‌ها خانواده کم‌درآمد با تأخیر در دریافت کمک‌های غذایی مواجه شده‌اند و برای تأمین نیازهای اولیه خود به بانک‌های غذا روی آورده‌اند.

دالیتیا چونگ، ساکن شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند، پس از اطلاع از تأخیر در دریافت کمک‌های غذایی ماه نوامبر، بلافاصله با خانواده بزرگ خود برنامه‌ریزی کرد تا وعده‌های غذایی و اقلام خوراکی را به‌صورت مشترک مصرف کنند. او پس از دریافت یک سبد غذایی از بانک غذای «مانا فود سنتر» در سیلور اسپرینگ گفت: «نمی‌توانم همیشه به این کمک‌ها وابسته باشم.»

چونگ یکی از حدود ۴۲ میلیون آمریکایی است که به دلیل تعطیلی دولت، دریافت مزایای برنامه کمک غذایی تکمیلی (SNAP) یا همان کوپن‌های غذا برایشان به تعویق افتاده است. این نخستین بار در ۶۰ سال گذشته است که این برنامه فدرال متوقف شده و آغاز ماه نوامبر برای بسیاری از خانواده‌ها با سردرگمی، اضطراب و تصمیم‌های دشوار همراه بوده است.

با گذشت ۳۴ روز از تعطیلی دولت، هنوز مشخص نیست که آیا این میلیون‌ها نفر کمک‌های غذایی خود را دریافت خواهند کرد یا خیر. این وضعیت یادآور دوران رکود بزرگ اقتصادی در ذهن بسیاری از آمریکایی‌هاست.

دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که به حکم دادگاه فدرال برای ارائه کمک‌های جزئی در ماه جاری پایبند خواهد بود، اما هشدار داده که ممکن است انتقال این کمک‌ها به گیرندگان هفته‌ها طول بکشد.

در این میان، خانواده‌ها با بودجه‌های محدود خود به‌دقت برنامه‌ریزی می‌کنند، به مراکز توزیع غذا مراجعه می‌کنند و از برخی هزینه‌ها صرف‌نظر می‌کنند تا از این بحران عبور کنند. آماندا تریستر، ۴۷ ساله از تولسا در ایالت اوکلاهما، گفته که تنها نیمی از هزینۀ درمان ماهانه‌اش را پرداخت کرده تا بتواند برای خرید غذا پول کنار بگذارد. او همچنین تقویم جداگانه‌ای برای پیگیری زمان دریافت غذا از مراکز مختلف تهیه کرده است، چرا که این مراکز معمولاً محدودیت‌هایی برای تعداد دفعات مراجعه دارند.

تریستر می‌گوید که اکنون در هر وعده غذایی مقدار کمتری مصرف می‌کند و سعی دارد هر آنچه دارد حفظ کند.

طبق آمار وزارت کشاورزی آمریکا، حدود ۸۰ درصد از خانواده‌های دریافت‌کننده کمک‌های SNAP شامل کودک، سالمند یا معلولان هستند.

.................................

پایان پیام/ 167