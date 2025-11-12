به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید اختلافات سیاسی در واشنگتن بر سر توقف فعالیت‌های دولت فدرال، برنامه کمک غذایی «اسنپ» (SNAP) که ۴۲ میلیون آمریکایی فقیر به آن وابسته‌اند، به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شد. دولت دونالد ترامپ تلاش کرد با تعلیق تأمین مالی این برنامه، دموکرات‌ها را برای پایان دادن به تعطیلی دولت تحت فشار قرار دهد.

برنامه SNAP که با هدف مقابله با گرسنگی در میان اقشار کم‌درآمد طراحی شده، از ابتدای نوامبر با قطع بودجه فدرال مواجه شد. با وجود توافق اولیه در مجلس سنا برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، میلیون‌ها نفر همچنان از دریافت کمک‌های غذایی محروم مانده‌اند و بازگشت بودجه ممکن است تا یک هفته پس از تصویب قانون بازگشایی دولت به طول انجامد.

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه، هشدار داد که «از این هفته، کودکان و خانواده‌های واقعی با گرسنگی مواجه خواهند شد.» در مقابل، انجی کریگ، نماینده دموکرات از ایالت مینه‌سوتا، اقدام دولت ترامپ را «غیرقانونی و شرم‌آور» خواند و گفت: «آن‌ها غذا را از ۴۲ میلیون آمریکایی محروم کرده‌اند.»

وزارت کشاورزی آمریکا، مسئول توزیع این کمک‌ها، از ایالت‌ها خواسته بود ارسال پرونده‌های مربوط به ماه نوامبر را تا اطلاع ثانوی به تعویق بیندازند؛ اقدامی که عملاً جریان کمک‌های غذایی را متوقف کرد. این تصمیم برخلاف طرح اضطراری قبلی وزارتخانه بود که امکان ادامه برنامه را فراهم می‌کرد.

در واکنش، ۲۵ ایالت به همراه واشنگتن دی‌سی شکایتی علیه دولت ترامپ تنظیم کردند و تعلیق SNAP را «غیرقانونی» خواندند. با وجود اینکه کنگره پیش‌تر اجازه استفاده از صندوق اضطراری برای جلوگیری از توقف این برنامه را داده بود، دولت ترامپ تأکید کرد که این منابع باید صرف بلایای طبیعی و بحران‌های دیگر شود.

در سوم نوامبر، دولت ترامپ اعلام کرد که تنها نیمی از بودجه ماه نوامبر را تأمین خواهد کرد. هزینه ماهانه برنامه SNAP بیش از ۸ میلیارد دلار است، در حالی که صندوق اضطراری تنها ۴.۶۵ میلیارد دلار موجودی دارد. پس از صدور حکم دادگاه برای تأمین کامل بودجه، قاضی کتانجی براون جکسون اجرای آن را به تعویق انداخت و دولت ترامپ نیز خواستار تعلیق کمک‌ها تا تصویب قانون بازگشایی دولت شد.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ۱۳ درصد از خانواده‌های حوزه‌های انتخاباتی حامی کامالا هریس و ۱۱ درصد از حوزه‌های حامی ترامپ در سال ۲۰۲۴ از SNAP بهره‌مند شده‌اند. همچنین، ۵۹ درصد از دریافت‌کنندگان در سال ۲۰۲۲ ماه را با کمتر از یک دلار در حساب خود به پایان رسانده‌اند.

وزارت کشاورزی آمریکا انتشار گزارش سالانه امنیت غذایی خانوارها را نیز متوقف کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرده که این نظرسنجی «سیاسی، پرهزینه و بی‌فایده» بوده و تنها «ترس‌آفرینی» کرده است.

