به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر غسان ابوسطح، جراح فلسطینی بریتانیایی میگوید عکسهایی که از اجساد فلسطینیهای تحویل داده شده توسط ارتش اسرائیل دریافت کرده، «نشاندهنده برداشته شدن اعضای بدن» است.
عکسهایی از اجسادی که توسط وزارت بهداشت از ارتش اسرائیل دریافت شده، برای او ارسال شده است؛ این اجساد به وضوح نشان میدهند که ریهها، قلب، کلیهها و کبد آنها با جراحی و به روشی حرفهای برداشته شده بطوریکه هیچ آسیبی به بافتهای اطراف وارد نکرده است.
موضوع سرقت اعضای بدن از فلسطینیان سابقهای چند دههای دارد. در سال ۱۹۹۹، انسانشناس مشهور آمریکایی نانسی شیپر-هیوز (Nancy Scheper-Hughes) سازمانی را به نام Organs Watch بنیان گذاشت؛ نهادی که ماموریت آن نظارت بر تجارت و قاچاق اعضای بدن و افشای تخلفات مرتبط با آن بود. تنها یک سال پس از تاسیس این نهاد، پژوهشهای او مسیرش را به سمت سرزمینهای اشغالی کشاند.
او در سال ۲۰۰۱ در شهادت خود مقابل زیرکمیته کنگره آمریکا فاش کرد که گروههای حقوق بشری در کرانه باختری به او گزارش دادهاند که آسیب شناسان و پاتولوژیستهای صهیونیست، بافتها و اعضای بدن شهدای فلسطینی را بدون اجازه خانوادهها میربایند.
....................
پایان پیام
نظر شما