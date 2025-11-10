تحلیلگر صهیونیست: نقش مصر در بازسازی غزه باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی طرح دونالد ترامپ برای تشکیل نیروی بین‌المللی و آغاز مرحله دوم آتش‌بس در غزه، «ایدی کوهن» تحلیلگر سیاسی اسرائیلی در برنامه‌ای تلویزیونی، دولت اسرائیل را به مخالفت با نقش مصر در بازسازی غزه فراخواند و مدعی شد که مصر به دلیل وابستگی تسلیحاتی به آمریکا، توان مقابله نظامی با اسرائیل را ندارد.

کوهن در برنامه «هذا المساء» از شبکه خبری i24NEWS گفت: «با نقش مصر در بازسازی غزه مخالفم و توصیه‌هایی برای جلوگیری از واگذاری این مسئولیت به مصر ارائه کرده‌ام.» او همچنین تأکید کرد که نباید اجازه ورود تجهیزات سنگین مصری به غزه داده شود.

کوهن در ادامه اظهار داشت: «مصر نمی‌تواند با اسرائیل وارد جنگ شود، زیرا جنگنده‌هایش آمریکایی هستند و شرط اصلی آمریکا در فروش تسلیحات، عدم استفاده آن‌ها علیه اسرائیل است.»

با وجود انتقادها، کوهن روابط امنیتی میان دو کشور را «قوی و پایدار» توصیف کرد و گفت: «ما و مصر در مبارزه با تروریسم همکاری نزدیکی داریم و مصر هیچ‌گاه جنگی علیه اسرائیل آغاز نخواهد کرد.»

