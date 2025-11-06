به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روز سهشنبه ۲۰ آبانماه برابر با ۱۱ نوامبر، انتخابات پارلمانی عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت، به معرفی لیستهای انتخاباتی پرداخته میشود. در هفتمین قسمت، نوبت به ائتلاف «بشارت بده ای عراق» (ابشر یا عراق) میپردازیم.
اضلاع اصلی ائتلاف ابشر یا عراق:
مجلس اعلای اسلامی به رهبری همام حمودی – نایب رئیس اول پارلمان طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸
اقتدار وطن به رهبری عبدالحسین عبطان – وزیر اسبق ورزش و جوانان
شاخه داخلی حزب الدعوه به رهبری عبدالکریم العنزی – وزیر سابق امنیت ملی
تجمع الأساس به رهبری مصطفی جبار سند – نماینده برجسته و ضد فساد بصره
به علاوه چند تشکیلات کوچکتر (تجمع العراق الجدید، حزب الأمانة، تیار الکلمة و …)
این ائتلاف را میتوان ائتلاف «جریانات به حاشیه راندهشده» و بخشی از «نمایندگان مستقل» دانست که برای حضور مؤثرتر در انتخابات، با نام ابشر یا عراق در قالب یک فهرست مشترک گرد آمدهاند؛ سیاسیونی که زمانی در متن قدرت بودند و امروز در پی بازگشتاند.
در رأس آن، «شیخ همام حمودی» قرار دارد؛ چهرهای که به نظر میرسد در پی آخرین تلاشها برای احیای جایگاه خود و مجلس اعلی در سیاست عراق است. او پس از جدایی سید عمار حکیم از مجلس اعلی در سال ۲۰۱۷، ریاست این جریان قدیمی را برعهده گرفت و از آن زمان تاکنون، بهتدریج نقش کمرنگتری در عراق یافته است.
حمودی در گذشته از نویسندگان اصلی قانون اساسی عراق محسوب میشد و بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ در پارلمان حضور داشت. اما از انتخابات ۲۰۱۸ - که ریاست مجلس اعلی با شیخ همام حمودی شد - این حزب قدیمی در تمامی انتخاباتها شکست خورده کامل بود و شیخ همام از راهیابی به پارلمان بازماند.
این روحانی که زمانی حامی فدرالیسم و حتی اقلیم شیعی بود، در سالهای اخیر مواضعی نزدیک به دولت السودانی و حتی ایالات متحده اتخاذ کرده است.
او با تصریح بر اینکه «سرمایه [برآمده از سیاست]، سلاح و مناصب در اختیار نداریم» عملاً نسبت به گروههای مقاومت و دیگر فهرستهای انتخاباتی مرزبندی کرد.
دیگر چهره شاخص ائتلاف، عبدالکریم العنزی است؛ وزیر امنیت ملی در دولت ابراهیم جعفری که رهبری شاخه انشعابی حزب الدعوه موسوم به «تنظیم داخل» را برعهده دارد. او نیز از جمله سیاستمدارانی است که در دورهی نوری المالکی به حاشیه رفت.
عبدالحسین عبطان، وزیر اسبق ورزش و جوانان در دولت حیدر العبادی و از اعضای پیشین تَیّار الحکمة است که پس از اعتراضات تشرینی ۲۰۱۹ مسیر مستقلی در پیش گرفت و اکنون با شعار اصلاح سیاسی و شفافیت، در این ائتلاف حضور دارد.
مصطفی سند، نماینده مستقل ضد فساد از بصره، از محبوبترین اعضای پارلمان کنونی است. شهرت او بیشتر بهدلیل پیگیری پروندههایی مانند «سرقت قرن» است. برخی منابع میگویند همکاری او با همام حمودی از زمان نخستوزیری عبدالمهدی آغاز شده است.
ترکیب عشائری در جنوب عراق از نقاط قوت ابشر یا عراق است. حضور چهرههایی چون شیخ رعد التمیمی و علی العبدلی العنزی نشان از تکیهی ائتلاف بر نفوذ قبیلهای برای جذب پایگاه رأی دارد.
یکی از نکات جالب این فهرست، پرهیز از چاپ تصویر رهبر ائتلاف در پوستر تبلیغاتی نامزدهاست؛ اقدامی متفاوت از سنت رایج در عراق.
وجه تبلیغاتی ائتلاف نیز بر مفاهیمی چون پاکدستی، ملیگرایی دینی و فاصله از احزاب مسلح متمرکز است؛ شعاری که تلاش دارد قشر ناراضی از فساد و سهمخواهی را جذب کند.
در میان نامزدهای زن، سناء الموسوی سرلیست در استان نجف است؛ پدیدهای کمسابقه در فهرستهای مذهبی عراق.
در مجموع، ابشر یا عراق را میتوان نماد تلاش احزاب سنتیِ بیقدرتشده برای بازتعریف جایگاه خود دانست؛ خردهجریانی که شاید در پارلمان آینده، بهعنوان میانجی میان جریانهای اصلی شیعی و مستقلها ایفای نقش کند.
بافت سیاست در عراق به شکلی است که میتواند «عبدالحسین عبطان» و «مصطفی سند» از اقبال قابل توجهی در آینده برخوردار باشند!
منبع : کانال تحولات عراق
