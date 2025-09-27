به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از حوادث یازدهم سپتامبر در آمریکا، اسلام و مسلمانان بارها بهطور ناعادلانه با برچسب «تروریسم» معرفی شدهاند؛ برچسبی که ریشه آن به مطالعات شرقشناسان قرن نوزدهم بازمیگردد. ادوارد سعید، اندیشمند فلسطینی-آمریکایی، در آثار مشهور خود «شرقشناسی» (۱۹۷۸) و «پوشش اسلام» (۱۹۸۱) نشان میدهد که شرقشناسان و رسانههای غربی، اسلام را بهگونهای تحقیرآمیز و نادرست بازنمایی کردهاند و دستاوردهای عظیم مسلمانان در علوم و فرهنگ را نادیده گرفتهاند.
این در حالی است که در دوران شکوفایی تمدن اسلامی، دانشمندان مسلمان در علوم طبیعی، اجتماعی و دینی پیشگام بوده و الهامبخش پیشرفتهای علمی غرب محسوب میشدند. با وجود این، رسانههای غربی اغلب قرآن، پیامبر اسلام (ص) و مسلمانان را بهعنوان عامل خشونت معرفی کردهاند.
در مقابل، تعالیم قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) نشان میدهد که اسلام دینی کاملا صلحطلب است که جنگ را تنها در مقام دفاع مجاز میداند. حتی در جنگ نیز هدف قرار دادن غیرنظامیان، تخریب منابع و اماکن مذهبی بهشدت ممنوع است.
با وجود تداوم کلیشههای منفی در هالیوود، طی سالهای اخیر فشار منتقدان و فعالیت فیلمسازان مسلمان اندکی به تغییر این تصویر کمک کرده است. همزمان، رسانههای اجتماعی فرصتی بسیار عالی برای از بین بردن این کلیشهها را برای مسلمانان فراهم کردهاند.
