تلاش میلیاردرهای آمریکایی برای کنترل تصویر اسرائیل در افکار عمومی

تحقیقی در یک مجله اسرائیلی پرده از پروژهای رسانهای و گسترده برمیدارد که توسط «لَری الیسون» میلیاردر آمریکایی و پسرش «دِیوید الیسون» هدایت میشود تا روایت آمریکایی درباره اسرائیل را مطابق منافع تلآویو بازسازی کند.
تحقیق «ویل آلدن» در مجله «۹۷۲+» با داستان سریال «هشدار سرخ» آغاز میشود؛ سریالی که تهیهکنندگانش آن را تبلیغاتی توصیف کردهاند و هدفش تغییر روایت درباره وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.
به دلیل فضای سیاسی و موج گسترده تحریم فرهنگی اسرائیل، این سریال روی بازار جهانی بسته شد؛ اما پس از آنکه دِیوید الیسون گفت که برای من افتخار است شریک چنین اثری باشم، پروژه جان تازهای گرفت.
آلدن توضیح میدهد این حمایت یک حادثه جداگانه نیست، بلکه بخشی از روندی بزرگتر در ساخت آن چیزی است که گزارش آن را امپراتوری اطلاعاتی حامی اسرائیل مینامد.
گزارش از اینجا وارد جزئیات گسترش نفوذ خانواده الیسون میشود که از خرید پارامونت و سیبیاس گرفته تا خرید پلتفرم «فری پرس» و انتصاب «بَری وایس» –شناختهشده به مواضع آشکار طرفدار اسرائیل– به ریاست CBS News شامل میشود.
طبق گزارش، «پارامونت اسکایدَنس» برخلاف دیگر استودیوهای بزرگ هالیوود نهتنها تحریم سینمای اسرائیل را محکوم کرده، بلکه فهرستهایی از هنرمندان ضدیهود تهیه کرده است.
با وجود تأکید دیوید الیسون بر غیردیپلماتیک بودن تصمیماتش، گزارش آنها را در پیوند با پدرش به عنوان یکی از بزرگترین حامیان اسرائیل در سیلیکونولی و از نزدیکان دونالد ترامپ میبیند.
حامیان سریال هشدار سرخ آن را اساساً یک اثر تبلیغاتی اسرائیلی میدانند، در زمانی که اکثریت آمریکاییها نگاهی منفی به دولت اسرائیل دارند.
نویسنده گزارش، «ویل آلدن» ساکن لسآنجلس است و آثارش در نیویورکتایمز، جوییش کرنتس و نشریات دیگر منتشر شده و جوایزی دریافت کرده است.
همزمان، خانواده الیسون در پی خرید بخشهایی از وارنر برادرز دیسکاوری و مشارکت در معامله خرید تیکتاک در آمریکا هستند؛ معاملهای که نتانیاهو –که تحت پیگیری بینالمللی است– آن را مهمترین خرید در جریان» توصیف کرده، زیرا به گفته او امکان کنترل محتوای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی را فراهم میکند. اسرائیلیها نگران هستند که تیکتاک همچنان صحنه نمایش قتلعام غزه به جوانان باشد؛ موضوعی که «لارا فریدمن» رئیس «بنیاد صلح خاورمیانه» به آن اشاره میکند.
«سارا هوروویتز» –نویسنده سخنرانیهای اوباما– در نشست فدراسیونهای یهودی آمریکای شمالی گفت: تیکتاک با پخش ویدئوهای قتلعام در غزه، ذهن جوانان ما را تخریب میکند.
او توضیح داد: وقتی سعی میکنم جوانان یهودی را به باورهایِ طرفدار اسرائیل متقاعد کنم، تصاویر قتلعامی که دیدهاند در ذهنشان برمیگردد و من شبیه یک فرد بیاعتبار به نظر میرسم.
هیلاری کلینتون نیز در کنفرانسی گفت: آنچه جوانان درباره ۷ اکتبر از طریق شبکههای اجتماعی –بهخصوص تیکتاک– میآموزند، مسئلهای جدی است.
گزارش همچنین به فشارهایی اشاره میکند که از ۲۰۲۳ میلادی از سوی نهادهای یهودی آمریکا برای مهار تیکتاک اعمال شده است. مدیر «اتحادیه ضدافترا» در یک فایل محرمانه میگوید: ما مشکل تیکتاک داریم، مشکل نسل Z داریم و باید سریع عمل کنیم.
در ادامه، گزارش اثر این امپراتوری رسانهای تازهتأسیس بر محیطهای خبری را بررسی میکند. پس از ورود بَری وایس به CBS، خبرنگارانی که پوشش تندی از جنگ غزه داشتند از جمله «دبورا باتا» خبرنگار باسابقه اخراج شدند. منابع داخلی گفتند: تبر بر گردن کسانی فرود آمد که پوشششان ضد اسرائیل به نظر میرسید.
در مقابل، خبرنگاری که آشکارا از اسرائیل دفاع میکرد و خواهان پوشش غزه شده بود، در شبکه باقی ماند.
با وجود هشدار برخی تحلیلگران درباره بزرگنمایی این نفوذ –بهویژه در صورت ورود سرمایهگذاران خلیجی به معامله وارنر– بسیاری معتقدند گسترش بیشتر داراییهای خانواده الیسون تأثیری بیسابقه بر رسانههای آمریکا ایجاد خواهد کرد؛ تأثیری که به گفته «تیلور لورِنز» روزنامهنگار ممکن است شبیه کشورهایی باشد که رسانه آزاد ندارند.
در این میان، جریانهای طرفدار اسرائیل این تغییرات را جشن میگیرند، تا جایی که یکی از فعالان گفت: امشب صهیونیستها وارد هالیوود شدند.
در پایان، گزارش نتیجه میگیرد که سلسله خریدها از پارامونت تا سیبیاس و تا تیکتاک، مسیر را برای یک سلطه رسانهای فراهم میکند؛ سلطهای که به اسرائیل فرصتی استثنایی برای بازنویسی داستان پیش روی افکار عمومی آمریکا میدهد؛ همانگونه که تبلیغ سریال هشدار سر وعده داده بود که سرانجام دهها میلیون نفر داستان ما را خواهند دید.
