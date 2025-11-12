به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت الجزایر از تشکیل یک کمیته ملی چندبخشی برای مستندسازی جنایات زیست‌محیطی استعمار فرانسه در این کشور خبر داد؛ اقدامی که با هدف حفظ حافظه تاریخی ملت الجزایر و ثبت آثار مخرب اشغالگری فرانسه در فاصله سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ انجام می‌شود.

این کمیته به ریاست مشترک وزارتخانه‌های محیط زیست و امور مجاهدین تشکیل شده و مأموریت آن مستندسازی آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از استعمار، از جمله آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در صحرای الجزایر است.

اعلام رسمی تشکیل این کمیته در مراسمی در مقر وزارت محیط زیست با حضور کوثر کریکو، وزیر محیط زیست، عبد المالک تشریف، وزیر امور مجاهدین، و امین معزوزی، مشاور ریاست‌جمهوری، انجام شد.

این کمیته متشکل از نمایندگانی از بخش‌های مختلف از جمله دفاع، کشور، کشاورزی، بهداشت و منابع آبی است.

وزیر محیط زیست، این ابتکار را «سنگ‌بنای نهادینه‌سازی مفهوم حافظه زیست‌محیطی» توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و مستندسازی همه مناطق آسیب‌دیده از جنایات استعمار تأکید کرد. وی همچنین به هم‌زمانی آغاز این پروژه با «روز جهانی جلوگیری از بهره‌برداری از محیط زیست در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه» اشاره کرد.

عبد المالک تشریف، وزیر امور مجاهدین نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه، گفت: «الجزایر در پی ایفای نقشی پیشرو در سطح آفریقا برای مستندسازی پیامدهای تخریب سازمان‌یافته انسان و طبیعت در دوران استعمار است.» او این اقدام را «گامی کیفی در گسترش مفهوم حافظه ملی» دانست.

تشکیل این کمیته در حالی صورت می‌گیرد که روابط الجزایر و فرانسه همچنان تحت تأثیر عدم پذیرش رسمی جنایات استعمار از سوی پاریس، دچار تنش است؛ هرچند در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود روابط از جمله تبادل اظهارات مثبت و برنامه‌ریزی برای سفر یک مقام بلندپایه فرانسوی به الجزایر مشاهده شده است.

...............................

پایان پیام/ 167