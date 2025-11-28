به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمید نقولا ثابت، فرمانده بخش جنوب رود لیتانی در ارتش لبنان، گفت: پس از تهدیدهای اخیر دشمن اسرائیلی مبنی بر بمباران منازل، ارتش لبنان آمادگی خود را برای بازرسی از این خانه‌ها و اثبات عدم وجود سلاح اعلام کرد، اما دشمن این پیشنهاد را رد کرده و منازل را بمباران نمود. وی افزود: بررسی‌های ارتش نشان داد که منازل هدف قرار گرفته صرفاً مسکونی بوده و هیچ‌گونه سلاح یا مهماتی در آنها وجود نداشت.

ارتش در کنار مردم جنوب

فرمانده ارتش لبنان در جنوب تأکید کرد: «ما از این مردم هستیم و با آنان می‌مانیم. ارتش رکن اصلی امنیت است و مأموریت خود را با وجود همه تشکیک‌ها ادامه می‌دهد.» وی افزود که ارتش با احترام به خون‌های ریخته‌شده در این منطقه، مأموریت‌های خود را در سکوت و با جدیت دنبال می‌کند.

آمار نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی

ثابت اعلام کرد که از زمان آغاز اجرای طرح «سپر جنوب و سپر وطن» در پنجم سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون، ارتش لبنان ۳۳۲ مورد نقض زمینی، ۱۷ مورد نقض دریایی و ۳۱۱ مورد نقض هوایی توسط رژیم صهیونیستی را ثبت کرده است.

وی گفت: ارتش لبنان اکنون با ۱۰ هزار نظامی در جنوب رود لیتانی مستقر است، در حالی که روز آتش‌بس تنها چهار هزار نظامی حضور داشتند. ارتش در بیش از ۲۰۰ نقطه مستقر شده و مأموریت «درع الجنوب» تا ۳۱ دسامبر ادامه خواهد داشت.تت

خسارات گسترده ناشی از حملات دشمن

فرمانده ارتش لبنان خاطرنشان کرد که تاکنون ۱۳ هزار و ۸۹۱ واحد مسکونی در منطقه مرزی تخریب شده که ۸۰ درصد آنها پس از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ توسط رژیم صهیونیستی نابود شده‌اند.

وی افزود: ارتش لبنان تاکنون بیش از ۱۱ هزار مأموریت مشترک با نیروهای یونیفیل انجام داده است. همچنین مردم و شهرداری‌های محلی با ارتش همکاری کرده و حتی برخی نیازهای ارتش مانند برق و آب را تأمین کرده‌اند.

