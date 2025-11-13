به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ترور یک مهندس مصری متخصص در رشته شیمی هستهای با شلیک ۱۳ گلوله در خیابانی در منطقه کرموز در غرب اسکندریه، موجی از خشم و نگرانی را در میان افکار عمومی مصر برانگیخت.
بر اساس گزارش منابع امنیتی، این مهندس ۳۵ ساله شامگاه گذشته در حالی که بهتنهایی در یکی از خیابانهای فرعی منطقه کرموز قدم میزد، هدف حمله فردی ناشناس قرار گرفت. مهاجم با غافلگیری، قربانی را به زمین انداخت و سپس با شلیک پیاپی گلولهها، وی را به قتل رساند. طبق گزارشها، ضارب تمام خشاب سلاح خود را ـ که شامل ۱۳ گلوله بوده ـ به بدن قربانی شلیک کرده است.
پس از ارتکاب جنایت، مهاجم سوار بر خودرویی از نوع «لادا» که در نزدیکی محل حادثه منتظرش بود، از صحنه گریخت.
اقدامات امنیتی و روند تحقیقات
نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و منطقه را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند. کارشناسان جنایی اقدام به جمعآوری پوکهها، ثبت آثار انگشت و مستندسازی صحنه جرم کردند.
پیکر مقتول به سردخانه منتقل شد تا کالبدشکافی و بررسی دقیق تعداد گلولهها، زمان دقیق مرگ و انگیزه احتمالی انجام شود. بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف محل حادثه در حال انجام است و شاهدان عینی نیز برای ارائه شهادت فراخوانده شدهاند.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما