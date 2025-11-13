به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق، که نشان از پیشتازی نیروهای وابسته به محور مقاومت دارد، واکنشهای تندی از سوی برخی عناصر وابسته غرب و آمریکا دیده میشود.
یکی از این واکنشها توییت تند «تروسکه صادقی» از عناصر شبکه صهیونیستی اینترنشنال مستقر در سرزمینهای اشغالی است که در آن از پیروزی گروههای همسو با مقاومت آشکارا ابراز نگرانی کرده و آن را «زنگ خطر» برای آینده عراق دانسته است. در متن او، عصبانیت از قدرتگیری جریانهای نزدیک به حشدالشعبی و سپاه پاسداران کاملاً مشهود است.
وی در متنی در صفحه مجازی نوشت:
«با نتایجی که داره اعلام میشه یک واقعیت نگرانکننده در حال شکلگرفتنِ؛ سه گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران
۱- سازمان بدر به رهبری هادی العامری ۲۱ کرسی،
۲- صادقون وابسته به عصائب اهل الحق ۲۶ کرسی
۳- حزبالله عراق ۶ کرسی
به دست آوردهاند اما این فقط یک موفقیت انتخاباتی نیست بلکه این یک زنگ خطر است!
حضور سه گروه مسلح در مجلس آینده و امکان ائتلافسازی درون پارلمان با دیگر جریانهای همسو در آیندهای نزدیک، امکان تصویب قانون حشدالشعبی را فراهم خواهد کرد.
قانونی که در صورت تقویت و تثبیت بدون شک میتواند در دهههای آینده یک نسخه دیگر سپاه پاسداران را در عراق و در منطقه نهادینه کند.
به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مرحله بعدی، نهایی و تعیینکننده هرگونه مواجهه با «محور مقاومت» باید عراق باشد.»
