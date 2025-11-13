به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق با تاکید بر اینکه ائتلاف او با نام «الإعمار و التنمیة» (بازسازی و توسعه) در انتخابات پارلمانی در جایگاه نخست قرار گرفته است، تصریح کرد که دولت او منافع همه را رعایت خواهد کرد، حتی کسانی که تصمیم به شرکت نکردن در انتخابات گرفته‌اند.

السودانی در سخنانی گفت: از کمیسیون عالی مستقل انتخابات به خاطر تلاش‌هایش برای موفقیت روند انتخابات تشکر می‌کنیم.

او افزود: ما منافع همه را رعایت خواهیم کرد، حتی کسانی که تصمیم به تحریم گرفتند؛ عراق متعلق به همه است و برای همه باقی خواهد ماند. وی همچنین از مرجعیت دینی عالی‌قدر ابراز قدردانی کرد.

السودانی از همه خواست تا منافع کشور را در اولویت قرار دهند و به اراده رأی‌دهندگان احترام بگذارند و افزود: مرحله آینده بر تشکیل دولتی جدید متمرکز خواهد بود که بتواند برنامه‌های اعلام‌شده را به‌خوبی نمایندگی و اجرا کند.

کمیسیون عالی انتخابات، شامگاه چهارشنبه، نتایج انتخابات پارلمانی را که روز سه‌شنبه در بغداد و سایر استان‌ها برگزار شده بود، اعلام کرد که بر اساس آن ائتلاف «الإعمار و التنمیة» در صدر نتایج قرار گرفت.

