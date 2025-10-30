به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از هنرمندان مسلمان کشمیری به نام «Glance Kashmir» که به منظور شرکت در یک نمایشگاه هنری به شهر کانپور در شمال هند سفر کرده بودند، با تبعیض و محرومیت از اجاره مسکن مواجه شدند. این گروه که در زمینه عکاسی و هنرهای تجسمی فرهنگ و زندگی روزمره کشمیریها را به تصویر میکشند، در تاریخ ۲۲ اکتبر وارد کانپور شدند و قصد داشتند دو روز بعد در نمایشگاه حضور یابند.
آنها در ابتدا به دنبال اجاره یک خانه کوتاهمدت یا آپارتمان بودند، اما تمام تلاشهایشان با پاسخ منفی مواجه شد. یکی از هنرمندان گفت که جستجوی او با شنیدن اظهارات اسلامستیزانه از سوی مالکین همراه بوده و او سعی میکرد با لبخند یا پاسخ محترمانه این برخوردها را نادیده بگیرد. در یک مورد، صاحب خانه به او گفته بود: برای مسلمانان، حتی نقشه خانه را هم نشان نمیدهیم، چه برسد به اجاره دادن.
سرانجام در روز سوم، گروه موفق شد خانهای به مبلغ ۱۵ هزار روپیه هند (حدود ۱۴۰ پوند) در ماه پیدا کند و ۵ هزار روپیه (۴۵ پوند) به عنوان پیشپرداخت به مالک پرداخت کردند. با این حال، هنگام بازگشت از خرید مواد غذایی، مالک پس از اطلاع از هویت مسلمان آنها، از ورودشان جلوگیری کرد و حتی از پذیرش درخواست اقامت یک شب خودداری کرد و پیشپرداخت آنها را بازگرداند.
این هنرمندان مجبور شدند شب را در جستجوی محل اقامت دیگر سپری کنند و نهایتاً موفق شدند یک مکان موقت پیدا کنند. با وجود این تجربه تلخ، نمایشگاه خود را برگزار کردند، اما این اتفاق تأثیر روانی و عاطفی عمیقی بر آنها گذاشت و نشاندهنده دشواریهای روزمره مسلمانان کشمیری در شهرهای هند است.
فعالان حقوق بشر میگویند این گونه تبعیضها در شهرهای هند مانند دهلی، بمبئی و بنگلور رایج است و اغلب مالکین هندو از اجاره دادن خانه به مسلمانان کشمیری خودداری میکنند. آنها اشاره میکنند که این پدیده پس از لغو خودمختاری محدود جامو و کشمیر در سال ۲۰۱۹ و تحت دولت ملیگرای هند به رهبری نارندرا مودی شدت یافته است.
این حادثه بار دیگر توجه جامعه بینالمللی و رسانهها را به وضعیت مسلمانان کشمیری در بازار مسکن شهری هند جلب کرده و بحث درباره نهادینه شدن پیشداوریها و اسلامستیزی در این کشور را داغ کرده است. هیچ مقام محلی یا پلیس کانپور تاکنون به این مورد واکنش رسمی نشان نداده است.
............
پایان پیام
نظر شما