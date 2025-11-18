محاکمه شش فعال حامی فلسطین در انگلیس به اتهام حمله به یک شرکت اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شش نفر از فعالان حامی فلسطین در دادگاه انگلیس حاضر شدند تا به اتهام یورش به مقر یک شرکت دفاعی اسرائیلی و وارد کردن خسارت در سال گذشته محاکمه شوند.
این جلسه در حالی برگزار شد که گروهی از معترضان در بیرون دادگاه «وولویچ کراون» تجمع کرده و با در دست داشتن پرچمها و پلاکاردهای فلسطینی، شعار «آزادی برای فلسطین» سر دادند؛ شعاری که صدای آن تا داخل سالن دادگاه شنیده شد.
بر اساس اسناد دادگاه، این شش نفر متهم به عضویت در گروهی هستند که در تاریخ ۶ اوت ۲۰۲۴ به مقر شرکت «البیت سیستمز» در شهر بریستول واقع در غرب انگلستان حمله کرده و مرتکب «سرقت، تخریب جنایی و ایجاد آشوب خشونتآمیز» شدند.
انتظار میرود روند محاکمه فعالان حامی فلسطین، حدود ۱۰ هفته ادامه یابد.
طبق کیفرخواست، متهمان با در دست داشتن «ابزار جرم» از جمله چکشهای سنگین وارد ساختمان شرکت شده و اموال را تخریب کرده یا آسیب رساندهاند و در جریان حضورشان با دیگران از خشونت غیرقانونی استفاده کرده یا تهدید به آن کردهاند.
شرکت «البیت سیستمز» یک شرکت جهانی فناوری دفاعی با حدود ۲۰ هزار کارمند و درآمدی نزدیک به دو میلیارد دلار است. این شرکت طی ماههای گذشته بارها هدف اعتراضات فعالان مخالف جنگ علیه غزه قرار گرفته است؛ اعتراضاتی که شامل تحصن، بالا رفتن از پشتبامها، شکستن پنجرهها و پاشیدن رنگ قرمز بر ساختمان بود. معترضان دلیل این اقدامات را نقش «البیت» در تأمین پهپادهای مورد استفاده ارتش اسرائیل در حملات به غزه عنوان کردهاند.
