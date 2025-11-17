به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست‌وششمین کنفرانس بین‌المللی حقوق و فقه اسلامی (ICILJ-26) از تاریخ ۸ تا ۹ اسفند ۱۴۰۴ هجری شمسی (۲۷ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶) در شهر هلسینکی، فنلاند برگزار می‌شود. این رویداد علمی با هدف گردهم‌آوردن پژوهشگران، استادان و متخصصان برای تبادل دانش و بررسی آخرین تحولات و موضوعات روز در حوزه‌های حقوق اسلامی، فقه، اصول فقه و دیگر زمینه‌های علمی طراحی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مقالات علمی باید به زبان انگلیسی و با رعایت کامل اصول اخلاق پژوهشی ارسال شوند. پس از داوری تخصصی، آثار پذیرفته شده در کنفرانس ارائه و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. این گردهمایی فرصتی است تا پژوهشگران ضمن تبادل تجربیات، آخرین دستاوردهای علمی خود را با جامعه بین‌المللی مطرح کنند و شبکه‌های علمی گسترده‌ای ایجاد نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به این لینک زیر مراجعه کنند.

