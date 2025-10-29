به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر علوی، مدیر مؤسسه ولایت، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در سازمان حج و زیارت، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های شبکه جهانی ولایت اظهار کرد: شبکه جهانی ولایت بیش از پانزده سال پیش با درایت، هوشمندی و بصیرت مرجعیت معظم، حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه‌العالی) با هدف بهره‌گیری از زبان روز و لسان قوم در ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، در حوزه برودکست و برودبند تأسیس گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی با اشاره به وجود گروه های علمی در شبکه افزود: با توجه به جایگاه رفیع مرجعیت و حضور بزرگان حوزه در علوم مختلف، گروه‌های علمی متعددی در بخش‌های نظارت، برنامه‌ریزی و ارزیابی برای سامان‌دهی و هدایت برنامه‌های تولیدی و زنده این شبکه‌ها شکل گرفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی در ادامه با تشریح فعالیت‌های بین‌المللی شبکه اظهار داشت: امروز شبکه‌های جهانی ولایت در چهار زبان فارسی، عربی، آذری و هوسا، همچون دانشگاهی به وسعت جهان، حوزه‌ای علمیه در مقیاسی بین‌المللی، و مسجد و منبری به گستره پنج قاره، نور معارف قرآن و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را به جهانیان می‌رسانند و به‌عنوان مرجعی اعتقادی و معارفی، مورد اعتماد بسیاری از مردم در اقصی نقاط عالم قرار گرفته‌اند.

مدیر شبکه های جهانی ولایت ابراز داشت: یکی از بخش‌های برجسته این مجموعه نورانی، شبکه الولایه هوسا است که به‌عنوان تنها شبکه ۲۴ ساعته هوسازبان در دوازده کشور آفریقایی فعالیت دارد و توانسته است مخاطبانی گسترده از ادیان و مذاهب گوناگون - از مسیحیان گرفته تا پیروان مکاتب مالکی، قادری و دیگر فرق - را مجذوب خود سازد.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه برای بازگشت مؤثر و تأثیرگذار طلاب جامعه‌المصطفی به سرزمین‌های خود، فرصتی ارزشمند است که بی‌توجهی به آن، در آینده موجب حسرت خواهد شد. ان‌شاءالله با حمایت و هدایت بزرگان، بتوان پیام، عطر و یاد محمد و آل محمد(علیهم‌السلام) را از طریق تمامی درگاه‌های رسانه‌ای، با بالاترین کیفیت و گسترده‌ترین دامنه، به گوش و دل مردمان سراسر جهان رساند.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب با تقدیر از خدمات علمی و فرهنگی حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، بر لزوم گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان بعثه و مؤسسه ولایت تأکید کرد و گفت: نتیجه زحمات و اندیشه‌های آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی هر سال بیش از پیش نمایان می‌شود و آثار ارزشمندی در جهان اسلام برجای گذاشته است.

وی با اشاره به ساختار علمی شبکه جهانی ولایت افزود: وجود هشت گروه تخصصی نشانه مدیریت دقیق و نگاه منسجم در تولید محتوای دینی است و شایسته تقدیر است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت خاطرنشان کرد: با توجه به حضور زائرانی از کشورهای مختلف اسلامی، مناسب است آدرس پخش شبکه جهانی ولایت به‌صورت رمزینه یا کارت اطلاع‌رسانی در اختیار آنان قرار گیرد تا پس از بازگشت از حج، از برنامه‌های معارفی شبکه بهره‌مند شوند.

حجت السلام و المسلمین نواب در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در موزه و مؤسسه فرهنگی هنری مشعر گفت: آثار تاریخی و هنری ارزشمند همچون ماکت مدینه منوره و فایلهای صوتی و تصویری می‌تواند در تولید مستندهای آموزشی و معرفی تاریخ اسلام مورد استفاده قرار گیرند.

