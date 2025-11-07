به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد مسلمانان بریتانیا، نهاد همکار با دولت این کشور در پایش اسلامهراسی، اعلام کرد که در ماههای اخیر حملات علیه مساجد در سراسر بریتانیا به شکل چشمگیری افزایش یافته و بیش از ۴۰ درصد از این حوادث با استفاده از پرچمهای بریتانیا یا انگلستان و نمادها و شعارهای ملیگرایی مسیحی همراه بوده است.
بر اساس دادههای این بنیاد، از ژوئیه تا اکتبر سال جاری، ۲۵ مسجد در سراسر بریتانیا در مجموع هدف ۲۷ حمله قرار گرفتهاند که بیش از یکچهارم آنها ماهیت خشونتآمیز یا تخریبی داشته است. برخی از این موارد شامل پرتاب سنگ، شلیک با تفنگ بادی به پنجره مسجد در حضور کودکان، آتشزدن مسجد در ایستساسکس و شکستن شیشهها با میله فلزی در گلاسگو بوده است. همچنین سه مسجد چندین بار مورد حمله قرار گرفتهاند.
گزارش «تابستان تفرقه» منتشرشده از سوی بنیاد مسلمانان بریتانیا نشان میدهد که شعارهایی چون «مسیح پادشاه است» یا «عیسی پادشاه است» در بسیاری از این حملات به چشم میخورد و جریان راست افراطی در تلاش بوده از نمادها و واژگان دینی برای تحریک احساسات ضدمسلمان استفاده کند.
این بنیاد که از ژوئیه امسال بهطور رسمی از سوی دولت مسئول رصد نفرتپراکنی ضدمسلمانان شده، اعلام کرد میزان حملات از یک مورد در ژوئیه به هشت مورد در اوت، نه مورد در سپتامبر و نه مورد دیگر در اکتبر افزایش یافته است. گزارش تأکید دارد که از ماه اوت، حملات از اقدامات پراکنده تخریب به عملیاتهای هماهنگ و تکرارشونده تبدیل شده و نشانگر افزایش پایدار در شدت و هدفمندی این اقدامات است.
بنیاد مسلمانان بریتانیا با اشاره به همزمانی افزایش حملات با کمپینهای ملیگرایانه نظیر «برافراشتن پرچمها» اعلام کرد که این تحرکات باعث عادیسازی رفتارهای ضدمسلمان در سطح محلی شده است.
اکیلا احمد، مدیر اجرایی بنیاد مسلمانان بریتانیا، در واکنش به نتایج این گزارش گفت: «شواهد غیرقابل انکار است؛ نفرت ضدمسلمان در بریتانیا هم در شدت و هم در گستره افزایش یافته و مساجد در مقیاسی نگرانکننده هدف قرار گرفتهاند. این گزارش باید زنگ خطر جدی برای دولت باشد، زیرا شرایط نسبت به گذشته بدتر شده و نیاز فوری به اقدام اصلاحی وجود دارد.»
این بنیاد از نهادهای دولتی خواسته است سازوکارهای واکنش سریع و حمایت امنیتی از مساجد را تدوین کرده و روند دریافت بودجه امنیتی را تسهیل کنند.
