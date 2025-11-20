به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مسلمانان آلبانیایی مقیم سوئیس کنفرانس بین‌المللی‌ای را برای بررسی نقش فزاینده مساجد آلبانیایی در خدمت به دین و جامعه برگزار کرد. هدف این گردهمایی، بحث درباره ایجاد مدلی متوازن از همزیستی آگاهانه و مسئولانه و تقویت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بود.

شرکت‌کنندگان در این کنفرانس شامل نمایندگان جوامع اسلامی آلبانیایی از کشورهای غرب بالکان، از جمله آلبانی، مقدونیه شمالی، کوزوو و مونته‌نگرو، و همچنین هیئت‌هایی از جوامع مسلمان آلبانیایی در اروپای غربی بودند.

شیخ خلیل، امام جماعت مسجد آلبانیایی در کانتون (استان) گلاروس سوئیس، تأکید کرد که این کنفرانس نشان‌دهنده قدرت و جایگاه جامعه مسلمانان آلبانیایی در سوئیس است و این جامعه دیگر در گفتمان عمومی به حاشیه رانده نمی‌شود و آماده ایفای نقش خود در جامعه سوئیس است.

وی افزود که این گردهمایی به مسائل مرتبط با مهاجران، بُعدی علمی و تحلیلی داده است و نشان می‌دهد که مساجد آلبانیایی امروزه تنها مکان عبادت نیستند، بلکه مراکزی برای هویت، دانش، خدمات اجتماعی و فرآیندهای همگرایی و ادغام در جامعه میزبان هستند.

جامعه اسلامی مقدونیه شمالی نیز اعلام کرد که این کنفرانس بستری مهم برای گفت‌وگو و هماهنگی میان نهادهای دینی داخلی و خارجی فراهم کرده است و حضور رئیس این نهاد و هیئت همراهش، حمایت ملموس از تلاش‌های مهاجران آلبانیایی برای ترویج دین و حفظ وحدت فرهنگی و اجتماعی را نشان می‌دهد.

